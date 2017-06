Tăriceanu: Nu am discutat cu Dragnea despre o remaniere guvernamentală

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat duminică seara, într-o emisiune televizată, că nu a discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, despre o eventuală remaniere guvernamentală.

"Nu am discutat cu domnul Dragnea așa ceva. Am văzut că este un subiect de preocupare jurnalistică în principal, pentru că, așa cum spuneam de multe ori, știrile pozitive nu sunt atât de interesante cât sunt cele negative. Or, o remaniere mai degrabă intră în categoria acestor știri negative, care par să stârnească și interesul presei, nu știu dacă și interesul publicului. Le-am tratat ca atare, fără să le dau prea mare importanță", a afirmat Tăriceanu, la România TV.

Întrebat dacă se întrevede o schimbare a premierului Sorin Grindeanu, în baza afirmațiilor recente ale Gabrielei Firea, liderul ALDE a refuzat să facă vreun comentariu.

"Nu am să comentez în niciun fel comentariile altor persoane. Cred că pentru orice prim ministru legătura cu partidul care l-a propulsat în funcție și care îi asigură susținerea politică este un factor cheie. Nu știu exact să vă dau detalii în legătură cu relația domnului prim ministru cu propriul partid", a mai declarat Tăriceanu.