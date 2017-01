Tăriceanu nu vrea micşorarea numărului vicepreşedinţilor PNL

Preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, ieri, că propunerile Comisiei pentru statut au fost trimise liderilor din teritoriu spre analizare, declarînd că nu este în favoarea micşorării numărului de vicepreşedinţi şi că înfiinţarea funcţiei de preşedinte executiv e un subiect minor. El a explicat că, “în aceste moment, una din cele mai importante probleme pe care va trebui să încercăm să o rezolvăm la nivelul statutului este aceea de a da posibilitatea preşedinţilor de filiale care au obţinut cele mai bune rezultate să fie reprezentaţi în forul de conducere dintre congrese - BPC - recunoscîndu-le efortul şi contribuţia la scorul general al partidului. Eu am făcut o propunere în acest sens, ca opt preşedinţi de Consilii judeţene care au obţinut cele mai bune şi împreună cu primarii de municipii reşedinţă de judeţ care au adus un aport important la media partidului, trăgîndu-l în sus, să fie reprezentaţi în BPC”. Întrebat dacă Biroul Politic Central (BPC) a discutat propunerea privind micşorarea numărului de vicepreşedinţi ai PNL, Tăriceanu a susţinut că nu s-a creat o majoritate favorabilă acestei idei, dar a subliniat că el personal nu este pentru micşorarea numărului de vicepreşedinţi, ci din contră, pentru mărirea numărului de funcţii pentru liderii din terioriu. În plus, liderul PNL a menţionat că a fost şi o propunere venită chiar din partea organizaţiei de Bucureşti la comisia de statut privind organizarea filialei pe modelul unei organizaţii judeţene, adăugînd că “bucureştenii nu sînt de acord cu ideea, iar cei din ţară au părerile împărţite”. Întrebat dacă este de acord cu înfiinţarea funcţiei de preşedinte executiv, Tăriceanu a menţionat că pentru el este un subiect de interes minor. Pe de altă, preşedintele PNL a anunţat că liberalii se vor reuni în Delegaţie Permamentă, mîine, pentru a aproba “norma de reprezentare la congres conform statutului şi numărul de delegaţi ai fiecărui judeţ”. Pe de altă parte, el s-a declarat nemulţumit de rezultatele alegerilor locale de la Cluj şi Orăştie, considerîndu-le sînt insuficiente, avînd în vedere că liderii PNL doreau cîştigarea celor două primării. Liderul PNL a subliniat că liberalilor nu le rămîne decît să facă în continuare un efort politic şi organizatoric pentru ca la viitoarele alegeri să obţină un rezultat mai bun. Fostul premier a criticat, din nou, desfiinţarea Departamentului de Luptă Antifraudă din cadrul Executivului, menţionînd că PNL se va adresa oficial Comisiei Europene pentru a atrage atenţia asupra acestui fapt şi acuzînd că actuala coaliţie pune la cale fraude pe fondurile europene. El a subliniat că desfiinţarea DLAF, care a primit în mod constant aprecieri din partea CE, nu a avut decît această menire, iar acum s-a decis înlocuirea lui cu “oameni care să fie angajaţi pe baza unui angajament de fidelitate ca în perioada comunistă sau nazistă”. De asemenea, Tăriceanu a mai apreciat că strategia actualei Puteri este să treacă în viteză proiectul de buget pe 2009 pentru ca apoi să-l revizuiască, avînd în vedere că este construit pe încasări bugetare care se află sub prognozele din proiectul de buget. El a precizat că liberalii s-au pregătit foarte bine pentru dezbaterile bugetului. Pe de altă parte, liderul opoziţiei a anunţat că intenţionează să invite patronatele române şi asociaţile patronale străine, în această săptămînă, să discute şi cu ei problemele legate de buget.