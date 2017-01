Tăriceanu recunoaşte că ministerele sînt incapabile

Guvernul va redistribui către comunităţile locale o parte din fondurile bugetare necheltuite de ministere, incapacitatea de a utiliza sumele conform proiectelor iniţiale demonstrînd existenţa unor probleme la nivelul administraţiei centrale, iar deficitul bugetar se va situa sub 2,5% din PIB, a declarat ieri premierul Tăriceanu. "Vom lua de la ministere nişte sume necheltuite încă, pe care, probabil, le vom redistribui către comunităţile locale care au posibilitatea de a consuma aceşti bani mult mai rapid pe proiecte de interes local, de infrastructură locală. Asta nu înseamnă că excedentul de 1,5% din PIB plus deficitul prognozat de 2,5% din PIB vor fi cheltuite în două luni, pentru că asta ar produce o bulversare majoră şi o presiune mare pe nivelul inflaţiei", a spus Tăriceanu. Bugetul general consolidat a înregistrat, în primele opt luni, un excedent de 5,29 miliarde de lei, reprezentînd 1,6% din PIB, rezultat din venituri de 68 miliarde de lei şi cheltuieli de 62,7 miliarde de lei. "Este un lucru bun că nu cheltuim aceşti bani în două luni, dar altfel e păcat că nu îi putem folosi pentru proiectele mari, în special pentru programele legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere. Aceasta înseamnă că avem o problemă atît la nivelul administraţiei centrale, cît şi la nivelul administraţiei locale", a spus Tăriceanu. Guvernul a majorat ţinta de deficit bugetar de două ori în acest an, de la 0,5% din PIB, la 0,9% din PIB, şi, ulterior, la 2,5% din PIB, pentru a suplimenta cheltuielile de investiţii în infrastructură. Premierul apreciază însă că Executivul va încheia exerciţiul bugetar cu un deficit sub nivelul prognozat de 2,5% din PIB. El a mai afirmat că a cerut Ministerului Finanţelor să analizeze situaţia ministerelor care nu au cheltuit în primele zece luni fondurile alocate, în vederea unei noi rectificări bugetare.