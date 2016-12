Tăriceanu: Resping o alianță de centru-dreapta. Vom colabora în continuare cu PSD

Co-președintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a pus capăt speculațiilor potrivit cărora formațiunea pe care o conduce ar fi fost ispitită să facă parte dintr-o alianță de centru-dreapta în care să mai fie incluse PNL, USR, PMP, UDMR și minoritățile naționale, altele decât UDMR. În cadrul unei conferințe de presă, co-președintele ALDE a zis că speculațiile apărute în ultimele ore sunt nefondate și că ALDE rămâne consecventă cu linia adoptată în ultimii doi ani, aceea de a colabora și de a forma un guvern alături de PSD. „Au fost numeroase încercări de a fi atrași într-o astfel de formulă, aşa-numită de centru-dreapta. Pentru acest lucru ofertele au început ca la licitaţie, ni s-a oferit din ce în ce mai mult doar-doar ne-or convinge să acceptăm“, a spus Tăriceanu. El a precizat, în acest context, că reunificarea mişcării liberale nu este un lucru care să îl lase indiferent şi a evitat să precizeze din partea cui i s-a făcut această propunere. Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis i-a făcut propunerea, Tăriceanu a precizat că nu poate răspunde. „Mi s-a propus chiar să preiau conducerea PNL. Având în vedere că am fost preşedintele PNL, privesc cu mâhnire la ce se întâmplă, nu vreau să introduc cuţitul mai adânc în rană, nu vreau să vorbesc în termeni peiorativi despre ceea ce s-a întâmplat în PNL“, a punctat Tăriceanu. El a spus că, în opinia sa, PNL are nevoie înainte de orice, înainte de a face o discuţie cu ALDE, de o clarificare ideologică, bazată pe principiile şi valorile care au definit acest partid. „În perspectivă, vom vedea, vom putea să discutăm, dar azi (vineri, n.r.), pentru toată lumea, inclusiv pentru PNL, trebuie să fie clar că orice opţiune politică trebuie să plece de la voinţa electoratului“, a spus Tăriceanu. El a arătat că, din aceste motive, nu poate lua în considerare propunerile venite din zona PNL. „Colegilor cu care am discutat le-am spus că cei care vor să ni se alăture sunt bineveniţi, îi aşteptăm alături de noi“, a adăugat Tăriceanu.

IOHANNIS I-A DAT TÂRCOALE LUI TĂRICEANU

Co-preşedintele ALDE Călin Popescu-Tăriceanu a punctat, vineri, răspunzând unei întrebări, că a participat, împreună cu Daniel Constantin (cel de-al doilea co-președinte al ALDE), la o discuţie cu preşedintele Klaus Iohannis, solicitată de acesta, el precizând că „anumite contacte“ nu ar trebui să surprindă în această perioadă. „Am văzut la știri că m-am întâlnit cu președintele Iohannis... Am avut o discuție, dar nu la Cotroceni. Mai mult de atât nu am ce să vă spun“, a spus Tăriceanu. El a menţionat că această discuţie nu a fost solicitată nici de el, nici de co-preşedintele Daniel Constantin.