Tăriceanu respinge orice construcție politică alături de Băsescu

Copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu respinge o eventuală construcție politică ''în prezent și în viitor'' a partidului pe care îl conduce cu fostul șef de stat Traian Băsescu, atacându-l pe acesta pe motiv că ar fi apărător ''ipocrit'' al statului de drept.

''Nici în prezent și nici în viitor, numele meu sau al ALDE nu se va asocia în vreo construcție politică cu Traian Băsescu, așa cum insinuează o serie de politruci dornici să inducă derută în electorat'', susține Tăriceanu într-o declarație politică remisă joi.

Clarificările despre ''delimitarea taberelor care se vor înfrunta în această toamnă'' vin după ce în spațiul public au apărut speculații privind o eventuală colaborare între cele două partide, având în vedere tonul mai degrabă curtenitor al declarațiilor publice din ultimele săptămâni ale liderilor Traian Băsescu și Călin Popescu Tăriceanu, dar și după ce liderul PSD, Liviu Dragnea, și-a reiterat public sprijinul pentru copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu și pentru parteneriatul ALDE-PSD.

''Noi, liberalii, nu putem uita cum a fost umilită voința majorității poporului român, când votul său zdrobitor exprimat la Referendumul de demitere din 2012 a fost anulat în mod mai mult decât suspect printr-o erată a Curții Constituționale. Noi, liberalii, nu putem uita că părintele care a crescut statul mafiot timp de două mandate este Traian Băsescu. Acum, același personaj se prezintă în mod ipocrit ca un apărător al Justiției și al statului de drept, în contradicție flagrantă cu autodenunțul său public făcut nu demult la un post de televiziune. A avut destul timp ca Președinte și rezultatele s-au văzut. Reamintesc naivilor care l-au urmat în PMP că Băsescu și-a ”ucis” toți colaboratorii după ce s-a folosit de ei în propriul interes'', subliniază președintele Senatului.

El îl acuză pe Băsescu că ''încearcă să treacă PMP de pragul electoral nu pentru a contribui la binele comunității'', ci pentru că vrea ''să-și creeze un instrument politic cu care să-și negocieze conform cutumelor statului mafiot propria libertate și a apropiaților săi și cu care, alături de dosarele SRI cu care a plecat de la Cotroceni, să șantajeze și să amenințe, așa cum se vede din ce în ce mai des în spațiul public''.

În opinia lui Tăriceanu, ''dacă analizăm antecedentele, persoanele care conduc azi PNL și PMP și mentalitatea lor, o alianță dintre aceste două partide este aproape naturală''. ''Separarea dintre Băsescu și Blaga, dintre Băsescu și pdl-iștii care controlează azi PNL s-a produs datorită lui Elena Udrea și nicidecum din motive doctrinare. De aceea, cred că PNL nu este un partid izolat, așa cum afirmă unii, ci are în Traian Băsescu un potențial aliat cu care împărtășește aceeași mentalitate în privința democrației și a statului de drept'', conchide copreședintele ALDE.

''Băsescu are defectele lui, dar nu poţi să spui că este prost. E erodat, are experienţă, este foarte mobil intelectual, are multe calităţi pentru politică. Are şi foarte multe defecte. El este un tip redutabil în politică, are priză, are încredere'', declara Tăriceanu la finalul lunii iulie despre adversarul său tradițional. Liderul PMP, pe de altă parte, i-a luat apărarea copreședintelui ALDE în ceea ce privește o eventuală implicare a sa în cazul dosarului de mită a lui Bogdan Olteanu. Băsescu a afirmat că nu crede că liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu a luat mită un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu, afirmând că este posibil ''să fi fost o sponsorizare pentru partid", ceea ce este "altceva'' și că fostul premier este un om cu bani care nu ar condiționa numirile de oferirea de foloase materiale.

Totodată, Tăriceanu i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să verifice informațiile prezentate anterior de Traian Băsescu pe tema ''statului mafiot'', subiectul preferat a liderilor PMP și ALDE.

Pe fondul specualțiilor privind o alianță PSD-ALDE-PMP la Capitală, dar și a celor privind negocieri PSD-PNL și ALDE-PMP, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, și-a exprimat duminică seara sprijinul pentru copreședintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu, susținând că parteneriatul PSD-ALDE rămâne valabil ''indiferent ce se va întâmpla''.