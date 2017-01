La sfîrşitul şedinţei Comitetului Executiv al PNL, care a avut loc ieri, preşedintele PNL, premierul Călin Popescu Tăriceanu, a încercat să răspundă unor întrebări ale ziariştilor. El a susţinut că după aderarea ţării noastre la UE, la 1 ianuarie 2007, liberalii vor iniţia un amplu program de relansare a PNL. Pentru că este evident că acest demers are legătură cu Platforma Liberală a lui Theodor Stolojan, jurnaliştii l-au întrebat pe Tăriceanu ce părere are despre iniţiativa foştilor disidenţi din PNL. Preşedintele PNL a declarat că obiectivul lui Theodor Stolojan şi al lui Valeriu Stoica este afectarea PNL la nivel organizatoric şi a cerut PD să-şi precizeze poziţia cu privire la platforma lansată de cei doi. Potrivit liderului PNL, pînă în momentul de faţă, nu există lideri de filiale liberale care să acorde sprijin "platformei anti-PNL a domnului Stolojan": "Există persoane pentru care d-l Stolojan reprezintă ceva. Constatînd din sondaje că d-l Stolojan are mai multă audienţă în afara PNL-ului decît în PNL, e un lucru care trebuie să-i pună pe gînduri pe foarte mulţi". Sîmbătă, la Iaşi, fostul preşedinte al PNL, Valeriu Stoica, a vorbit despre transformarea platformei într-un "mare partid, uniune sau alianţă", rezultate dintr-o negociere - în principal cu PD - sau într-un "partid liberal modern şi european", aceasta fiind însă o soluţie de ultimă instanţă. Întrebat ce părere are despre despre afirmaţiile lui Stoica cu privire la negocierile celor care susţin platforma cu PD pentru o eventuală alianţă, Tăriceanu a susţinut că fuziunea nu se poate face decît după ce Stolojan şi Stoica creează un partid: "Rămîne de văzut ce vrea d-l Stoica să facă. Văd că balansează, nici el nu ştie ce vrea să facă, dar este cert că şi el, şi d-l Stolojan, au ca obiectiv major un atac la adresa PNL-ului şi, eventual, afectarea la nivel organizatoric a PNL". De altfel, şeful Executivului a arătat că ar fi "absolut normal" ca PD să-şi precizeze poziţia faţă de platforma lui Stolojan şi Stoica: "Orice ambiguitate va crea o neîncredere sporită în relaţiile dintre noi".