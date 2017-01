Tăriceanu va cere CNSAS verificarea dosarelor demnitarilor PNL

Neîncrederea poate fi considerată un fel de rebut al încrederii. Poate părea de departe mult mai prudent şi poate mai sănătos pentru cei mai mulţi dintre oameni să se dovedească cît mai reticenţi în acordarea încrederii. De exemplu, preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, a anunţat, ieri, la Şcoala de vară a TNL, de la Gura Humorului, că va solicita CNSAS verificarea tuturor dosarelor liberalilor care ocupă funcţii de decizie în acest moment. Şi nu s-a oprit aici. Tăriceanu le-a transmis tinerilor liberali că nu se poate discuta despre o societate curată, fără o reformă morală serioasă: "Colaborarea cu fosta securitate şi cu fostul regim politic comunist nu le poate da unora profilul moral necesar pentru ca astăzi să vorbească cu credibilitate despre o societate curată şi europenă". El consideră, totodată, că verificarea ar trebui să se extindă pînă la nivelul liderilor de filiale, "astfel încît toate vîrfurile politice să fie trecute prin filtru". Şi liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Crin Antonescu, crede că formaţiunea liberală are ca scop deconspirarea Securităţii, "fiind nevoie ca vîrfurile politice să treacă prin filtrul CNSAS: "Nu-mi suspectez colegii de colaborare cu Securitatea şi sper să nu fie nici un caz în interiorul grupului PNL din Camera Deputaţilor. De altfel, colegii mei au completat pe proprie răspundere o declaraţie în acest sens". De asemenea, Antonescu a precizat că prezenţa colegului său, Titu Gheorghiof, la CNSAS, nu înseamnă că acesta ar avea probleme, exprimîndu-şi speranţa că, în scurt timp, acesta va primi răspunsurile solicitate din partea instituţiei. Conform purtătorului de cuvînt al Colegiului CNSAS, Cazimir Ionescu, deputatul Gheorghiof a fost audiat, marţi, pentru că are un dosar în analiză la CNSAS, dar nu s-a luat nici o decizie în privinţa deputatului liberal, cerîndu-se alte documente referitoare la acesta. Gheorghiof a susţinut, însă, la ieşirea de la CNSAS, că s-a prezentat la sediul instituţiei pentru a i se înmîna dosarul său de securitate, în urma unei cereri pe care a trimis-o anterior. Lliderul grupului din Senat al PNL, Puiu Haşotti, a declarat, la rîndul său, că verificarea dosarelor liberalilor de către CNSAS este o iniţiativă "excelentă" şi a apreciat că toţi preşedinţii de partide politice ar trebui să urmeze exemplul liberalilor, în scopul primenirii clasei politice româneşti. Dar oare nu avem de-a face cu o campanie mediatică? Sau chiar ne confruntăm cu o crasă lipsă de încredere în oamenii din partid? Problema încrederii ar putea fi, pînă la urmă, o problemă de echilibru. Într-adevăr, a avea încredere presupune un anumit risc... Şi cum liderul liberal nu îşi mai poate permite să rişte, este evident că gestul său are legătură cu imaginea partidului.