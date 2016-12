Tăriceanu: “Boc era un fel de cârpă de şters pe jos; Băsescu crede că aşa e normal”

Liderul grupului PNL din Camera Deputaţilor, Călin Popescu Tăriceanu, a izbucnit în râs, ieri, în momentul în care un jurnalist l-a întrebat cum crede - având în vedere experienţa proprie - că ar trebui să procedeze premierul Victor Ponta în relaţia cu preşedintele Traian Băsescu, în condiţiile în care \"se prefigurează un război\" între Palatele Cotroceni şi Victoria. Tăriceanu spune că Traian Băsescu s-a obişnuit cu fostul premier Emil Boc, care era \"un fel de cârpă de şters pe jos\" şi acum \"crede că aşa e normal să fie el ca preşedinte\", însă Ponta nu vrea să îi permită acest comportament. \"N-are nevoie d-l Ponta de consilierea mea, văd că are suficientă experienţă politică, are maturitate, are înţelepciune, are legile şi Constituţia care îl sprijină. Şi, în definitive, el nu vrea nimic altceva decât ca Guvernul şi primul-ministru să fie lăsaţi să-şi facă treaba, conform cadrului constituţional existent, nu vrea nimic de la preşedinte\", a spus liberalul. El a adăugat că, atât timp cât Băsescu se va afla în funcţie, nu se va termina \"chestiunea asta\". (A.M.)