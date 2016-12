Tarife crescute la Poşta Română

Compania Naţională Poşta Română (CNPR) a modificat, de ieri, tarifele coletelor poştale din sfera serviciului universal. Potrivit comunicatului emis de Poşta Română, în funcţie de ajustările tarifare pe care administraţiile poştale cu care CNPR are încheiate acorduri bilaterale, pentru unele ţări, tarifele coletelor au fost majorate, iar, pentru altele, au fost micşorate. De exemplu, pentru Italia, un colet prioritar costă, începând de ieri, 45,11 lei tarif fix plus 16,35 lei tarif/kg, iar unul neprioritar - 43,18 lei tarif fix plus 9,31 lei tarif/kg, fiind mai scump faţă de preţul anterior, care era de 38,77 lei tarif fix plus 13,38 lei tarif/kg (colet prioritar) şi de 37,72 lei tarif fix plus 7,45 lei tarif/kg (colet neprioritar) Potrivit CNPR, pentru SUA, clienţii vor achita, de ieri, pentru un colet prioritar, 37,32 lei tarif fix, plus 39,53 tarif fix/kg, faţă de 34,50 lei tarif fix plus 37,47 le tarif/kg tarif vechi, iar pentru unul neprioritar vor plăti 31,69 lei tarif fix plus 22,39 lei tarif/kg, comparativ cu 28,94 tarif fix plus 21,24 tarif/kg. Noile tarife sunt accesibile pe http://www.posta-romana.ro/posta-romana/tarife/tarife-servicii.html.