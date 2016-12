Tarife mai mici la trimiterile de broşuri şi cataloage prin Poştă

De la 1 august, Poşta Română va reduce cu pînă la 44%, tarifele pentru trimiterile din categoria materialelor publicitare tip broşuri sau cataloage. Prin restructurarea serviciilor de publicitate şi includerea altora în portofoliul companiei, Poşta Română ieftineşte tarifele la trimiterile care au greutatea cuprinsă între 21 şi 500 grame. Astfel, tariful pentru distribuirea materialelor publicitare tip broşuri sau cataloage la nivel local va fi de 2 lei/kg +TVA, iar la nivel naţional, de 3 lei/kg+TVA. În prezent, tariful pentru materialele publicitare cu greutate de 500 grame expediate la nivel naţional este de 2,22 lei +TVA/bucata, iar de la 1 august, clientul va achita cu 32,4% mai puţin, respectiv 1,5 lei +TVA/bucata. Pentru o broşură cu o greutate de 150 grame acum se plăteşte 0,535 lei+TVA la nivel local şi 0,668 lei+TVA la nivel naţional, iar după reducerea de tarife, distribuirea la nivel local va costa 0,3 lei +TVA, iar la nivel naţional, 0,45 lei +TVA \"Reducerea tarifară pentru trimiteri cu greutatea mai mare de 21 grame a fost decisă ca urmare a redefinirii serviciilor de publicitate Postmesager/Postmesager Plus, dar şi a includerii unui nou serviciu în oferta Poştei Române, Postcatalog\", se arată într-un comunicat al Poştei Române. Prin serviciile Postmesager/Postmesager Plus, Poşta Română va distribui foi volante, pliante sau alte materiale publicitare din aceeaşi categorie, cu greutatea cuprinsă între 1şi 20 de grame. Tariful pentru aceste prestaţii rămîne neschimbat, pentru Postmesager 4,25 lei/kg la nivel local şi 5,30 lei/kg la nivel naţional, iar pentru Postmesager Plus se percepe un tarif de 5,30 lei/kg pentru distribuire la nivel local şi 6,40 lei/kg pentru distribuire la nivel naţional.