Tarifele de pe litoralul românesc, mai mici decît anul trecut

Preţurile stabilite de hotelurile de pe litoral pentru acest an scad faţă de anul trecut, cînd, în această perioadă de vîrf a sezonului, se majorau chiar şi cu 20%. “Spre deosebire de anul trecut, cînd tarifele percepute de unităţile hoteliere erau în creştere, acum sînt în scădere. În funcţie de gradul de ocupare şi de mărimea hotelurilor, scăderile au fost între 15% şi 20% E an de criză, ne aşteptam la acest lucru”, a declarat preşedintele Agenţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Corina Martin. Preşedintele ANAT a mai spus că, în weekend-ul trecut, gradul de ocupare pe litoral a fost pentru prima oară în acest an de 100%, însă probleme se înregistrează în timpul săptămînii, cînd numărul turiştilor este mai scăzut. \"S-a mers progresiv cu creşterea gradului de ocupare şi sperăm ca şi în weekend-urile viitoare, dar şi în timpul săptămînii, gradul de ocupare să se apropie de 100%. Sînt foarte multe evenimente pe litoral şi sperăm ca turiştii să fie atraşi de acestea\", a afirmat Martin. Şi pentru că tot vorbim despre criză, numărul vacanţelor petrecute de români în străinătate a scăzut cu 20% în primele şase luni, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut. În schimb, turismul intern a avut o uşoară creştere. \"Pentru turismul intern se remarcă o uşoară creştere faţă de 2008, avînd în vedere că în anii anteriori se prefera mai mult turismul în străinătate\", a susţinut Martin, adăugînd că, românii aleg, la extern, pachete mai ieftine. \"Creşterile pe intern se datorează faptului că pînă acum unele evenimente nu se organizau - dacă vorbim de Paştele pe litoral, a fost o creştere, un astfel de eveniment nu a mai fost organizat pînă acum. Dacă vorbim de turismul de masă şi excursiile cu preţuri medii, în prezent se caută vacanţe mai ieftine\", a mai declarat preşedintele ANAT.