Potrivit cotidianului german Bild, tarifele de roaming în UE ar putea să nu mai fie eliminate. Măsura urmează să fie înlocuită cu un pachet care le va permite europenilor să sune în alte ţări comunitare la aceleaşi preţuri ca în propria ţară, doar în limita a 50 de minute anual. Eliminarea tarifelor de roaming care ar fi trebuit să se producă până în iulie 2016 ar putea să nu mai aibă loc. În loc de eliminarea tarifelor, autorităţile de la Bruxelles ar urma să propună un pachet numit "roam like at home". Astfel, un cetăţean european ar putea telefona în alte ţări UE fără tarif de roaming doar în limita a 50 de minute anual, nivel după care s-ar aplica tarifele normale de roaming. Totodată, fiecare european ar putea trimite 50 de SMS-uri în fiecare an în interiorul UE, fără a fi taxat suplimentar. După epuizarea celor 50 de SMS-uri, pentru fiecare mesaj trimis se va plăti taxa de roaming (în prezent de 0,06 euro pe SMS). În ceea ce priveşte traficul de date, europenii ar avea la dispoziţie 100 MB anual, fără tarife de roaming, după care fiecare MB va fi taxat cu 20 de eurocenţi. Dacă Parlamentul European va fi de acord, pachetul "roam like at home" ar putea fi aplicat de la 1 ianuarie 2016.