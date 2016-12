Tarifele hotelurilor româneşti, în scădere

Declaraţiile ministrului Turismului Elena Udrea, care acuză hotelierii din România că practică tarife foarte mari, au stârnit reacţii în rândul asociaţiilor de profil, ai căror reprezentanţi s-au grăbit să-i demonstreze demnitarului că, la fel ca şi în alte ocazii, habar nu are despre ce vorbeşte. Potrivit reprezentanţilor Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), tarifele practicate de hotelurile româneşti au scăzut cu 30% în acest an, fiind mai mici cu 5% decât cele din Ungaria şi la jumătate comparativ cu hotelurile din Austria, însă depăşesc cu 20% tarifele practicate de hotelierii bulgari. „Chiar şi în condiţiile majorării taxelor şi impozitelor, dublării costurilor pentru utilităţi şi a taxelor supradimensionate privind forţa de muncă, hotelierii români au reuşit să scadă tarifele în 2011 cu 30 de procente faţă de anul 2010”, au declarat reprezentanţii FPTR. În ceea ce priveşte taxele aferente salariilor, plătite de hotelieri către stat, România se situeaza printre „ţările fruntaşe” la costul forţei de muncă, acesta fiind considerabil mai mare, cu aproape 30%, faţă de Bulgaria, comparabil cu Ungaria şi mai mare cu 11% decât Austria. De asemenea, România ocupă primul loc în topul ţărilor cu care concurează în turism în ceea ce priveşte numărul contribuţiilor la stat, respectiv zece, urmată de Ungaria şi Bulgaria, unde angajatorul trebuie să plătească opt taxe. „Având în vedere majorarea costurilor cu întreţinerea şi a contribuţiilor la stat atât de mari pentru angajaţi şi angajatori, hotelierii nu au posibilitatea de a oferi tarife mai mici menţinând sau îmbunătăţind calitatea serviciilor”, au mai declarat reprezentanţii FPTR. Ei au adăugat că, în economia românească de la acest moment, sufocată de taxe şi impozite şi fără nicio facilitate, agenţii economici, oamenii de afaceri din turism se luptă pentru existenţă, şi în niciun caz pentru obţinerea unui profit care ar putea fi investit în îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi în realizarea unei promovări externe eficiente. „Este ca şi cum am trăi în două ţări diferite. Pe de o parte, patronii sunt obligati să ofere servicii la preţuri competitive, iar pe de altă parte se confruntă cu o serie de cheltuieli exagerate, care afectează calitatea serviciilor oferite”, au adăugat reprezentanţii hotelierilor.