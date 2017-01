Tarifele operatorilor telecom, comparate printr-o aplicaţie web interactivă

Specialiştii Autorităţii Naţionale pentru Comunicaţii (ANC) vor organiza o licitaţie pentru achiziţionarea unei aplicaţii web prin care clienţii sau viitori abonaţi ai operatorilor telecom vor putea să compare tarifele şi condiţiile de utilizare a serviciilor de telefonie fixă, mobilă şi Internet. Preşedintele ANC, Liviu Nistoran, susţine că licitaţia va fi organizată în acest an. “Credem că, pînă la finele acestui an sau în primele luni ale anului 2010, acest comparator de tarife va fi funcţional şi accesibil clienţilor. Bugetul estimat se ridică la 200.000 de euro. Posibila denumire a site-ului va fi costtel.ro”, a adăugat preşedintele ANC. Autoritatea a emis deja o decizie privind drepturile consumatorilor din industria telecomunicaţiilor, care garantează un tratament şi o informare corectă din partea operatorilor telecom. “Decizia a fost transmisă la Monitorul Oficial. În opinia mea, decizia conţine prevederi avansate în acest domeniu şi poate deveni o referinţă la nivelul Uniunii Europene”, a spus mai Nistoran. Operatorii vor avea la dispoziţie un interval de 90 de zile pentru a pune în practică prevederile deciziei. “În caz contrar, vor primi amenzi contravenţionale, care pot ajunge pînă la 5% din cifra de afaceri, conform Legii 304/2003 pentru serviciul universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reţelele şi serviciile de comunicaţii electronice”, anunţă şeful ANC. Încălcarea prevederilor Legii 304/2003 va conduce la amenzi contravenţionale cuprinse între 10.000 şi 100.000 lei pentru operatorii cu o cifră de afaceri de pînă la cinci milioane de lei şi poate ajunge la 2% din cifra de afaceri în cazul companiilor cu venituri de peste cinci milioane de lei. Dacă operatorul recidivează, amenda poate ajunge la 5% din cifra de afaceri. Reprezentantul ANC susţine că introducerea aplicaţiei web va avea ca efect simplificarea ofertelor operatorilor de comunicaţii şi reducerea tarifelor practicate de aceştia. Potrivit deciziei ANC, viitorul client al unui operator de telecomunicaţii va dispune de un set de informaţii cu privire la planul tarifar, valoarea sa pentru perioada iniţială şi serviciile incluse (abonament, extraopţiuni, terminal achiziţionat) cu toate taxele incluse, precum şi tarifele pentru apelurile naţionale, convorbirile în orele de vîrf/în afara orelor de vîrf şi condiţiile de utilizare a minutelor incluse sau a creditului inclus. De asemenea, clientul va fi informat despre durata minimă a contractului şi penalităţile datorate de abonat pentru încetarea contractului înainte de termen şi condiţiile în care contractul se prelungeşte automat şi pe ce perioadă. Conform deciziei ANC, utilizatorii serviciilor de telefonie au dreptul să consulte contractul înainte de semnarea acestuia, să primească procedura de soluţionare a reclamaţiilor, să fie informaţi prin SMS sau factură de prelungirea automată a contractului şi data limită pentru notificarea de încetare a acestuia. În plus, utilizatorii serviciilor de telefonie au dreptul să fie informaţi despre drepturile lor prin intermediul unui afiş la punctele de vînzare şi să primească un set minim de informaţii în factura detaliată.