Tarifele poliţelor RCA, reduse pentru pensionari

Omniasig a redus, vineri, tarifele de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) cu 15% pentru pensionari, „o categorie defavorizată în actualul context economic naţional”, au anunţat reprezentanţii companiei. Astfel, pentru un pensionar din mediul rural care are o Dacia 1300, care nu a înregistrat daune anul trecut, prima de asigurare pentru un an porneşte de la 224 lei, în timp ce un pensionar din mediul urban achită o primă de asigurare începând cu 240 lei. Pentru o Dacia Logan 1.6, un pensionar din mediul rural care nu a înregistrat daune în anul trecut plăteşte o primă de asigurare pe un an de la 276 lei, iar un pensionar din mediul urban plăteşte o primă de cel puţin 312 lei. Omniasig a spus că reduce şi tariful de bază la RCA, reducerea fiind aplicată la unele categorii de vârstă, de exemplu, la şoferii de peste 30 de ani, şi în anumite judeţe ale ţării, în funcţie de comportamentul rutier înregistrat.