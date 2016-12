Tariful RCA îngheață șase luni... cică

SĂ VEZI ȘI SĂ NU CREZI! Victorie istorică pentru transportatori! Au smuls din gura premierului Dacian Cioloș promisiunea că tarifele RCA vor îngheța timp de șase luni, la valoarea daunalității. Președintele patronatului FORT, Augustin Hagiu, a spus că OUG în cauză este un pas înainte, dar a făcut o precizare importantă - „Trebuie să convingem Parlamentul ca modificarea să nu rămână valabilă doar șase luni, ci să producă efecte de acum și până când n-or mai exista asigurări obligatorii pe planeta asta. Cert este că ASF nu a supravegheat decât jaful din piața asigurărilor auto, nu altceva. Să vedem acum cum vor ajunge milioanele de euro înapoi în buzunarele transportatorilor“. Cei de la FORT au decis să nu renunțe la protest. La rândul său, șeful COTAR, Vasile Ștefănescu, a declarat, pentru „Telegraf“, că înghețarea tarifelor la nivelul din 2015 este o premieră a ultimilor 17 ani - „Am obținut ceea vroiam, ca patronat, așa că renunțăm la protestul de joi, 15 septembrie. Dacă cineva mai iese în stradă e clar că are o motivație politică“. Premierul Dacian Cioloș a recunoscut că sistemul asigurărilor e lipsit de transparență și claritate, ba chiar are și probleme serioase (firme falimentare etc.), motiv pentru care proiectul legii RCA, inițiat în aprilie (!!!), trebuie transformat urgent în realitate, cu (aproape) toate cererile suplimentare ale transportatorilor - „Proiectul mai conține și alte prevederi: un contract RCA poate fi încheiat și pentru o singură lună (sau multiplu al unei luni), poate fi suspendat la cererea asiguratului, dacă el/ea are permisul suspendat sau dacă vehiculul este imobilizat, iar clientul poate fi despăgubit de propriul asigurător, care-și recuperează ulterior banii“. El a adăugat că, în termen de 30 de zile, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuie să vină cu un calcul al costului mediu pentru diferite categorii de asigurări, care să devină referință în următoarele șase luni. Și-n plus, premierul a subliniat că „la ASF ar fi trebuit luate măsuri, ca să se evite situația din prezent, de conflict“.

CE ȘI CUM Și că tot veni vorba de ASF, membrii comisiilor de buget - finanțe l-au audiat miercuri pe șeful Autorității, Mișu Negrițoiu, iar mai mulți dintre ei i-au cerut să iasă din joc, pentru gestionarea slabă a pieței asigurărilor. În replică, el a spus că demisia este o opțiune personală, pe care nu și-o manifestă - „Este păcat că sunt identificat ca fiind cauza nevoii de restructurare... Eu am venit tocmai pentru a face ordine. Îmi dați prea multe competențe și responsabilități, când de fapt vorbim despre probleme instituționale“. Nu în ultimul rând, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a precizat că noua lege a RCA conține cinci dintre cele opt recomandări făcute de instituția pe care o conduce - „Soluția ca transportatorii și cetățenii români să beneficieze de prețuri RCA bune este ca piața să funcționeze de la sine. OUG este un prim pas înainte. Asigurările se scumpesc aici pentru că avem multe accidente, comparativ cu restul Europei. Trebuie să ne asigurăm că reparațiile și daunele nu costă foarte mult. Ne preocupă, în egală măsură, ca și victimele accidentelor să beneficieze de servicii de bună calitate“.