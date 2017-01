Tarom lansează cursa aeriană București - Hamburg

Compania aeriană Tarom lansează cursa București - Hamburg începând de astăzi, 9 mai, cu o frecvență de patru zboruri pe săptămână, potrivit companiei.

”Având în vedere că Hamburg este al doilea oraș ca mărime din Germania și al treilea cel mai mare port din Uniunea Europeană, considerăm că ruta București-Hamburg va avea un potențial mare de trafic și reprezintă o nouă deschidere către lume pentru pasagerii noștri. Tarom conectează România cu “Gateway to the World”, așa cum este denumit orașul Hamburg. Cursa inaugurală de astazi are un factor de încărcare de 75%, ceea ce este o bună premiză pentru traficul viitor”, a declarat Gabriel Stoe, directorul general Tarom.

Prețul biletelor pornește de la 95 euro, cu toate taxele incluse.