Tarom lansează noi curse spre litoral

Compania Tarom va opera, din luna iunie, şase curse externe noi din Bucureşti, spre Amsterdam, Lyon, Veneţia, Dubrovnik şi Zagreb, şi din Cluj spre Paris, precum şi alte patru zboruri interne. Operatorul de transport aerian a anunţat că va introduce în operare rutele Bucureşti - Amsterdam, Bucureşti - Lyon, Bucureşti - Veneţia, Bucureşti - Dubrovnik, Bucureşti - Zagreb, Cluj-Napoca - Paris şi rutele interne Bucureşti - Constanţa, Cluj-Napoca - Constanţa, Iaşi - Constanţa, Timişoara - Iaşi. Directorul general al companiei, Ruxandra Brutaru, a anunţat, de asemenea, că Tarom a lansat, vineri, un nou serviciu de catering, prin care compania va realiza economii de 8,6 milioane dolari. „Tarom are o nouă abordare faţă de tarife, printr-o promoţie de 50 de euro pentru destinaţiile externe. Într-un interval foarte scurt de timp am vîndut 45.000 de bilete. Promoţia va rămîne valabilă pînă la sfîrşitul anului 2009, prevăzîndu-se un volum de aprox. 200.000 de bilete”, a adăugat Brutaru. Compania a redus preţul biletelor pentru cursele externe, dus-întors, fără taxe de aeroport, la 50 de euro, iar cele pentru destinaţiile interne, la 24 de euro, fără taxele de aeroport. „2009 va fi un an dificil, Asociaţa Companiilor Aeriene Europene estimînd o scădere globală de peste 4,8 miliarde de dolari. Pe fondul acestei crize, companiile aeriene se văd obligate să acţioneze agresiv în vederea menţinerii pasagerilor”, a spus Brutaru. Ea a adăugat că, în pofida condiţiilor dificile din industria aeriană, Tarom îşi va menţine planurile strategice.