TAS a anulat majoritatea sancţiunilor în cazul federaţiei din Maroc

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a anunţat că a anulat majoritatea sancţiunilor decise de Confederaţia africană (CAF) în cazul federaţiei din Maroc, care a refuzat să organizeze Cupa Africii pe Naţiuni în 2015. TAS a admis în mare parte apelul depus de federaţia marocană, toate sancţiunile fiind anulate, cu excepţia amenzii, care însă a fost redusă la 50.000 de dolari. Astfel, naţionala din Maroc va putea să participe la următoarele două ediţii ale CAN. Federaţia marocană a refuzat să organizeze ediţia din acest an a Cupei Africii pe Naţiuni, din cauza răspândirii Ebola, ceea ce a a determinat Comitetul Executiv al CAF să ia următoarele decizii: excluderea Marocului de la următoarele două ediţii ale Cupei Africii pe Naţiuni (2017 şi 2019) şi o amendă de un milion de dolari. De asemenea, forul continental a cerut o compensaţie de 8,05 milioane de euro pentru a se repara prejudiciul material suferit de CAF şi de părţile implicate. TAS a considerat că amenda de un milion de dolari nu poate fi impusă, deoarece această sancţiune este prevăzută de regulamente ce nu erau în vigoare în momentul retragerii organizării CAN-2015, şi că poate fi aplicată singura amendă prevăzută în regulamentul valabil (cel mult 50.000 de dolari). De asemenea, a precizat că excluderea echipei Marocului de la următoarele două ediţii ale CAN nu era prevăzută în regulamentele în vigoare în momentul retragerii organizării CAN-2015 şi oricum nu ar fi o pedeapsă corespunzătoare faptelor comise de federaţia marocană.