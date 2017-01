TAS a anulat penalizarea CFR-ului

Înaintea etapei a 33-a din Liga 1 la fotbal, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a anulat penalizarea de 24 de puncte dictată echipei CFR Cluj, astfel că situația din primul eșalon s-a schimbat înaintea ultimelor două etape.

Programul partidelor - sâmbătă: Oţelul Galaţi - U. Cluj (ora 16.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1), FC Viitorul - FC Braşov (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), CFR Cluj - Rapid Bucureşti (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1); duminică: Ceahlăul Piatra Neamţ - CS U. Craiova (ora 16.00; Look TV și Digi Sport 1), Pandurii Tg. Jiu - CSMS Iaşi (ora 18.30; Look TV și Digi Sport 1), Astra Giurgiu - ASA Tg. Mureş (ora 21.00; Look TV și Digi Sport 1), Steaua Bucureşti - FC Botoşani (ora 21.00; Look Plus, Dolce Sport 1 și Digi Sport 1). Vineri seară s-au disputat primele două meciuri ale rundei: Gaz Metan Mediaş - Concordia Chiajna 2-0 (Muntean 39, Llullaku 68) și Petrolul Ploieşti - Dinamo Bucureşti 0-3 (Gavrilă 28, Elhamed 30, Grozav 90).

Clasament: 1. ASA 68p, 2. FC Steaua SA 67p, 3. CFR 54p, 4. Petrolul 52p, 5. Astra 51p, 6. CS U. Craiova 50p, 7. Dinamo 48p, 8. FC Botoşani 46p, 9. CSMS Iaşi 42p (golaveraj: 29-34), 10. FC Viitorul 42p (40-48), 11. Pandurii 39p, 12. Concordia 38p (36-41), 13. Gaz Metan 38p (29-34), 14. Rapid 33p, 15. U. Cluj 32p (26-39), 16. FC Brașov 32p (31-46), 17. Oţelul 26p, 18. Ceahlăul 24p.