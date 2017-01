Tastatura poate deveni istorie! Iată ce ar putea să o înlocuiască!

Tastatura ar putea să devină un lucru depășit, la fel cum touchscreenul a înlocuit aproape în totalitate butoanele telefoanelor. Specialiștii în IT au dezvoltat un înlocuitor pentru tastatură, care este mai ușor de folosit și vrea să fie soluția inteligentă de a elimina cablurile inutile. O firmă din Israel a prezentat în cadrul unui eveniment IT o alternativă ce se vrea mai inteligentă şi mai uşor de folosit - o baretă din spumă poliuretanică ce citeşte mişcările degetelor, le transformă în cuvinte şi le transmite prin bluetooth telefonului, tabletei sau ceasului inteligent. Pentru a înlocui tastatura, însă, e nevoie ca utilizatorul să învețe cum să folosească bareta. Sunt 31 de gesturi distincte. Câte un deget se mișcă pentru vocale și câte două pentru consoane; însă combinațiile, spune producătorul, se pot învăța în doar câteva minute. Este promisă o precizie de 99%, plus un șir nesfârșit de utilizări. Totuși, israelienii văd viitorul baretei dincolo de tastat. Își doresc ca dezvoltatorii de aplicații mobile să intre în joc și să creeze programe prin care să fie înlocuite instrumente muzicale. De pildă, utilizatorii să poată cânta la pian fără să aibă un pian. Până acolo, însă, bareta le poate face concurență asistenților vocali precum Siri, al celor de la Apple, și sistemelor pe baza de gesturi ale mâinii care aparent dau rateuri când sunt folosite cu produse care la rândul lor sunt încă nerafinate - precum căștile de realitate virtuală.