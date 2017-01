„Tata a fost omorât pentru o bucată de pământ”

Fiica unui bărbat de 63 de ani, din Constanţa, ucis de un vecin în urmă cu mai bine de trei ani, a fost audiată, ieri, de judecător, în procesul în care Marian Ştefan Mâniosu, de 39 ani, din Constanţa, este acuzat de lovituri cauzatoare de moarte. Femeia a declarat că tatăl ei, Mihail Cracovschi, era în conflict cu Mâniosu de cinci ani, de când se judecau pentru un teren în Palazu Mare. „În ziua în care a fost bătut, tata câştigase procesul pe care îl avea cu Mâniosu şi tocmai punea un gard despărţitor între proprietatea lui şi cea a vecinului. Nu ştiu exact de la ce a pornit scandalul, cert este că tata a ajuns la spital, unde medicii i-au făcut mai multe analize, care i-au ieşit bune. Am fost şi eu la spital, însă am plecat în momentul în care doctorii au spus că tata este bine, dar îl mai ţin puţin sub observaţie”, a spus fiica lui Mihail Cracovschi. Ea a adăugat că bărbatul a plecat acasă, dar s-a simţit rău şi, câteva ore mai târziu, a chemat ambulanţa. „Tata mi-a spus că Mâniosu l-a bătut şi l-a strâns de organele genitale, în timp ce era ţinut de alte persoane ca să nu fugă. A fost omorât pentru o bucată de pământ”, a mai afirmat fiica victimei. Următorul termen de judecată a fost stabilit pentru luna ianuarie. Potrivit actului de inculpare, cazul a intrat în atenţia poliţiştilor la două zile după incident, atunci când soţia lui Mihail Cracovschi, victima agresiunii, s-a prezentat la Secţia 2 pentru a sesiza cele întâmplate. Văduva le-a povestit anchetatorilor că, pe data de 25 iunie 2007, în timp ce se afla în grădina de legume pe care o are în Palazu Mare, Mihail Cracovschi s-a luat la ceartă cu Marian Mâniosu din cauza unor neînţelegeri legate de poziţionarea unui gard despărţitor, care delimita două parcele de teren. Potrivit anchetatorilor, cei doi bărbaţi s-au lovit reciproc cu pumnii şi picioarele, în urma încăierării, Mihail Cracovschi ajungând la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde medicii au decis că nu se impune internarea lui. A doua zi, însă, pensionarul s-a întors în unitatea sanitară acuzând dureri şi a fost diagnosticat cu peritonită acută difuză veche prin perforaţie. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale, însă doctorii nu au mai putut să-i salveze viaţa. Cadavrul acestuia a fost depus la morga cimitirului central în vederea efectuării necropsiei, medicii legişti stabilind că loviturile primite de Mihail Cracovschi de la vecinul său au condus la moartea acestuia. Marian Ştefan Mâniosu a fost cercetat în stare de libertate şi trimis în judecată după trei ani de la comiterea infracţiunii.