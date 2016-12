„Tata era aşa bun că l-ar fi iertat pe acest tânăr!”

Zeci de persoane l-au condus ieri pe ultimul drum pe Vasile Luban, un om deosebit, rămas în memoria cunoscuţilor nu numai ca un bun antrenor, ci şi ca un prieten, un tată. Singura persoană care nu a putut să-şi ia rămas bun de la el este una dintre fiicele sale, Luana, care doar ce a născut şi locuieşte în Franţa. „Era un om cumsecade! Iubea foarte mult copiii şi de aceea şi-a dedicat viaţa învăţându-i fotbal. Iubea oamenii şi se dedica sportului, era totul pentru el. Datorită lui sunt ceea ce sunt. Mi-a inoculat principii de viaţă, valori. Era un om cumsecade din toate punctele de vedere. E puţin spus că a fost un părinte model. Sora mea a născut de curând şi el nu a apucat să îşi vadă nepoata. Trebuia să vină pe 11 decembrie la Paris, iar sâmbătă seara a fost ultima dată când am vorbit cu el la telefon. La finalul conversaţiei mi-a spus ”Ah, abia aştept să vin să o strâng în braţe pe cea mică. Nu o cunosc, dar deja mi-e dor de ea!”, a povestit, printre lacrimi, Lubiana, fiica mai mare a lui Vasile Luban, care trăieşte de ani buni în Franţa.

PRESIMŢIRI Soţia lui Vasile Luban spune că în urmă cu câteva săptămâni a presimţit că ceva rău se va întâmpla. „A fost prima dată în 51 de ani de căsătorie când nu l-am condus cu privirea. În fiecare dimineaţă când închidea uşa din casă şi o trântea, mă ridicam din pat şi îl urmăream până încuia poarta. În ultima zi nu am mai făcut-o. Ne întorsesem dintr-o călătorie şi eram obosită. În acea dimineaţă, s-a trezit, şi-a făcut exerciţiile de înviorare, s-a bărbierit, a făcut duş şi a plecat pentru că îl aşteptau elevii lui. Cu două sau trei săptămâni înainte de accident mi s-au zbătut ochii şi mă închinam, mă rugam să nu i se întâmple ceva rău şi uite că acum s-a întâmplat”, a declarat Petra Luban, soţia antrenorului.

„PREOCUPAT SĂ-ŞI ASIGURE SCĂPAREA” În timp ce familia îl plângea pe Vasile Luban la Casa Mortuară, Radu Popescu, şoferul bolidului care l-a spulberat pe antrenor, plângea şi el în boxa acuzaţilor, spunând că îi pare rău pentru ce a făcut. El a solicitat să fie pus în libertate. „Îmi pare tare rău de ceea ce am făcut. Aş face orice ca să repar această greşeală. Nu ştiu dacă are relevanţă, dar înainte să plec din club eram foarte nervos pentru că mă certasem cu prietena mea, mă despărţisem de ea şi, de supărare, am condus cu viteză”, a afirmat Radu Popescu. În timp ce apărătorul lui Radu Popescu pleda că acesta nu este este pericol public, că provine dintr-o familie bună, părinţii fiind jurişti la Agenţia Domeniilor Statului (ADS), iar el a absolvit o facultate, procurorul a reamintit judecătorilor că tânărul s-a urcat la volan după ce a consumat băuturi alcoolice şi substanţe narcotice şi a condus cu viteză prin oraş. „A fost preocupat să-şi asigure scăparea, nu l-a interesat starea victimei. Iniţial, el a plecat de lângă maşină, apoi s-a întors, şi-a luat actele şi casetofonul din torpedou şi a fugit. Aşa că nu se poate spune că nu ştia că a lovit un om deoarece victima era la vedere” a susţinut procurorul de şedinţă.

„E O MARE RISIPĂ DE AMBELE PĂRŢI...” Fiica cea mare a lui Vasile Luban nu îl poate ierta pe tânărul care a provocat accidentul dar nu vrea să se răzbune. „Tata era un om aşa de bun că eu cred sincer că l-ar fi iertat pe tânărul acesta. Aş vrea să fie privat de libertate, să i se dea un timp ca să poată reflecta la ceea ce a făcut şi probabil să nu mai facă. Nu e răzbunare, că e o mare risipă de ambele părţi. Nu ştiu dacă acest tânăr ar înţelege ceva dacă instanţa i-ar da o pedeapsă cu suspendare. E păcat şi de tinereţea lui, dar trebuie să înveţe lecţia. Apoi trebuie să înveţe să trăiască cu ce a făcut, poate de aceea are nevoie de un timp unde să fie privat de libertate, unde să se pregătească pentru viaţă, pentru că va trebui să trăiască cu povara asta tot restul vieţii”, a declarat Lubiana. Totodată, soţia antrenorului a declarat că au fost contactaţi de părinţii tânărului, însă nu au dorit să accepte nimic. „Au încercat să ne contacteze, dar am refuzat orice. Nu-mi trebuie nimic de la ei, decât ca el să îşi facă pedeapsa. Singurul lucru pe care l-am primit au fost condoleanţele! Nici măcar o coroană nu am vrut”, a spus Petra Luban.