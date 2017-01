Ştefan Bănică jr. este cunoscut publicului din România de o perioadă îndelungată, prestaţiile sale în seria de filme "Liceenii", fiind apreciate atît de publicul cinefil din România, cît şi de critici. În prezent, Ştefan este un actor şi un cîntăreţ de notorietate. Week-end-ul trecut, artistul s-a aflat la Constanţa, cu prilejul unui megaconcert susţinut în Portul turistic Tomis. Ştefan Bănică jr.a acordat un interviu cotidianului "Telegraf", amintindu-şi cu emoţie de tatăl său şi vorbind despre realizările din cariera sa.

Reporter: Cum v-a venit ideea piesei cîntată în duet cu... tatăl dvs.?

Ştefan Bănică jr.: Ceea ce se întîmplă în videoclip este diferit de ceea ce se petrece pe scenă. Pe scenă, eu nu văd nimic… Practic, doar îl aud pe tata şi singura mea relaţie directă este cu publicul. Este un sentiment foarte plăcut, iar eu cred că şi un moment aşteptat. Simt lucrul acesta şi mă bucură foarte mult faptul că oamenii nu l-au uitat pe tata. Povestea clipului a început demult. De pe vremea cînd tata încă era în viaţă. Dar nu era vorba de un videoclip, vroiam să facem ceva împreună. Lumea ţinea să ne vadă alături pe scenă, jucînd o piesă de teatru sau cîntînd. Cel încăpăţînat am fost eu, în sensul că nu am vrut să facem orice, n-am vrut să apărem la televiziune sau într-un spectacol de varietăţi numai de dragul de a fi alături. Fără un scenariu de calitate şi fără un text potrivit ne riscam imaginea amîndoi. Sînt foarte mîndru de această realizare. Acum dorm liniştit. Tata este mereu în memoria şi în sufletul meu şi acolo va rămîne, chiar şi după ce nu voi mai fiu nici eu. Legătura dintre noi e foarte puternică şi cred că s-a manifestat în tot ceea ce-am făcut important în viaţa mea.

Rep: De ce credeţi că emisiunea TV cărei moderator sînteţi a avut o audienţă atît de mare?

Ş.B. jr: Cred că este un show care prezintă poveştile unor oameni care încearcă să facă ceva pentru cineva apropiat care are probleme, iar acest lucru sensibilizează audienţa. În plus, există şi un show de televiziune, cu o orchestră live. Am încercat să ne apropiem de standardele televiziunilor occidentale. Fiind şi regizorul emisiunii, am încercat să fac ceea ce cred eu că înseamnă show-ul de stil. Acest proiect a avut o strălucire… Am avut o echipă foarte mare care a muncit şi cred că s-a văzut acest lucru. Dar ceea ce am văzut în emisiunea aceasta mi-a reconfirmat convingerea că, în viaţă, este esenţial să fii sincer cu tine. Dacă nu eşti sincer cu tine, nu poţi să fii sincer nici cu ceilalţi.

Rep.:Ce planuri aveţi pentru acest sezon?

Ş.B. jr.: Acesta este ultimul concert din turneul Romtelecom, unde am promovat ultimul meu album “Duete”, alături de alţi artişti importanţi. Cred că voi lua o mică pauză, apoi voi începe repetiţiile la teatru. Repet la Teatrul de Comedie piesa "Revizorul", în regia lui Horaţiu Mălăele. E un mare pariu, atît pentru mine, ca actor în rolul principal, cît şi pentru Mălăele, aflat în postura de regizor al unei piese clasice. Premiera va avea loc în toamnă, dar noi repetăm deja de vreo două luni. Este un pas important în cariera mea. Sperăm ca premiera să fie pe 1 octombrie.

Rep.: Mai aveţi timp liber?

Ş.B. jr.: Nu am foarte mult timp liber, dar fac un lucru care îmi place, nu fac nimic din obligaţie. Nu simt concertele ca pe o obligativitate. Pentru mine, este o mare bucurie să întîlnesc mulţi oameni şi să pot să le împărtăşesc ceea ce simt eu, prin muzica mea.

Rep.: Radu Ştefan, fiul dvs., va mai apărea într-un clip?

Ş.B.jr.: Copilul meu este cea mai mare realizare a mea. Acela a fost momentul lui, aşa am simţit atunci. Niciodată nu programez ceva dinainte. Eu cred că Dumnezeu decide…