Tată la 13 ani!

Alfie Patten, un băiat în vîrstă de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tată, după ce prietena sa, în vîrstă de 15 ani, a născut o fetiţă, Maisie Roxanne, în urmă cu patru zile. Adolescentul declară că este hotărît să fie un bun tată, cu toate că nu are suficiente resurse financiare şi că singurul său venit sînt banii de buzunar pe care îi are de la tatăl său. ”Cînd a aflat mama, am crezut că o să am probleme. Noi am vrut să păstrăm copilul, dar eram îngrijoraţi de cum vor reacţiona oamenii. Nu ştiam cum va fi să fiu tată. Dar voi fi un tată bun”, a declarat Alfie. Dennis, tatăl lui Alfie, a spus că fiul său vrea să fie un tată devotat şi responsabil, dar că acesta nu realizează ce înseamnă să ai un copil. ”Încă nu realizează. Habar n-are ce înseamnă un copil şi nici nu poate explica bine ce simte. Tot ce ştie e că mama şi tata îl vor ajuta. Cînd îi vorbeşti de bani, se uită în altă parte. De asemenea, şi mama copilului se bazează pe părinţi pentru suport financiar. E o nebunie. Ei n-au idee ce-i aşteaptă”, a mai spus Dennis, care, în afară de Alfie, mai are alţi opt copii. ”Cînd am vorbit cu el, a început să plîngă. A spus că a fost prima dată cînd a făcut sex şi că nu ştia că vor apărea complicaţii”, a spus acesta.

Dennis a mai declarat că Alfie a dorit să fie primul care ţine bebeluşul în braţe. ”Ar fi putut să ridice din umeri şi să stea acasă, jucîndu-se la Playstation. Dar a fost la spital în fiecare zi”, a mai povestit tatăl băiatului. Mama şi copilul au fost externaţi joi şi locuiesc cu familia adolescentei. Cel mai tînăr tată din Marea Britanie este Sean Stewart, care a devenit tată în 1998, la vîrsta de 12 ani!