Tată, mamă şi fiu, condamnaţi pentru trafic de etnobotanice

Doi membri ai unei reţele care se ocupa cu vânzarea de produse cu efecte psihoactive, condamnaţi de Tribunalul Constanţa la închisoare, au contestat sentinţa la Curtea de Apel Constanţa pentru a cere pedepse cu suspendare. În faţa judecătorilor, Viz Demir şi fiul lui, Asretin Demir, au recunoscut că au vândut substanţe etnobotanice. „Tatăl a comercializat, în patru rânduri, în total 1,5 grame de substanţe cu efect psihoactiv, iar fiul său a pus în vânzare opt grame. E adevărat că la percheziţia domiciliară au mai fost găsite câteva zeci de grame de astfel de susbstanţe, dar fapta lor nu este chiar atât de gravă încât să fie închişi”, a susţinut avocatul lor, Sorin Calaigii. El a arătat că pedepsele de doi ani de puşcărie primită de Viz Demir şi de trei ani de detenţie primită de Asretin Demir sunt prea aspre şi a cerut reducerea şi suspendarea lor. Instanţa se va pronunţa pe 19 septembrie. Ghiuner Demir, soţia lui Viz şi mama lui Asretin, judecată şi ea în acelaşi dosar pentru vânzarea de produse etnobotanice, a fost condamnată la un an cu suspendare şi nu a atacat sentinţa. Ea a fost acuzată că, în cursul acestui an, a vândut un pliculeţ în care se afla un gram de etnobotanice.

PERCHEZIŢII Potrivit anchetatorilor, reţeaua din care făceau parte cei trei membri ai familiei Demir a fost scoasă din afaceri în martie, la capătul a şase luni de filaj. În urma efectuării a opt percheziţii domiciliare în Constanţa, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Constanţa au ridicat 300 de plicuri ce conţineau substanţe cu proprietăţi psihoactive şi au reţinut 12 persoane cu vârste cuprinse între 17 şi 52 de ani, însă, la finalul anchetei, numai familia Demir a fost pusă sub acuzare şi trimisă în judecată. Oamenii legii spun că suspecţii şi-au luat măsuri de siguranţă pentru a nu fi prinşi în timp ce îşi plasau marfa pe stradă. Pe unul dintre imobilele în care s-au făcut descinderi a fost descoperită o cameră de supraveghere, care monitoriza exact porţiunea de trotuar pe care dealerii îşi întâlneau clienţii. Potrivit anchetatorilor, membrii reţelei procurau, transportau, depozitau, ambalau şi ulterior puneau în vânzare produsele cu efecte psihoactive, cerând preţuri cuprinse între 10 şi 20 de lei pe plic.