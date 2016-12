Tată şi fiu, condamnaţi pentru folosirea ilegală a fondurilor europene

Alexandru Mihai Secăreanu şi tatăl său, Victor Secăreanu, ambii din comuna tulceană Horia, trimişi în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) - Serviciul Teritorial Constanţa pentru că au obţinut ilegal fonduri europene, au fost condamnaţi la câte doi ani de închisoare cu suspendare condiţionată. Sentinţa Judecătoriei Tulcea a fost deja atacată cu recurs, iar dosarul a ajuns, ieri, pe rolul Curţii de Apel Constanţa. Instanţa a amânat începerea procesului până pe 29 noiembrie întrucât cei doi vor să-şi angajaze avocaţi. Potrivit rechizitoriului, în 2007, Alexandru Mihai Secăreanu a formulat cerere de acordare a sprijinului financiar în cadrul Schemei de plată unică pe suprafaţă pentru trei terenuri din comunele tulcene Topolog, Casimcea şi Dăeni, care nu îi aparţineau, în vederea exploatării agricole. Pentru a obţine fondurile europene, Secăreanu fiul a inserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planşe fotografice) şi a prezentat 41 de contracte de arendă întocmite în fals de tatăl său.

SECHESTRU ASIGURATOR Procurorii au stabilit că aceste contracte au fost încheiate în mod fictiv între Secăreanu fiul, în calitate de arendaş, şi numeroase persoane fizice, care fie nu au avut relaţii contractuale cu Secăreanu fiul, fie erau decedate, fie nu există. De asemenea, Secăreanu tatăl i-a determinat pe funcţionarii publici din cadrul comunelor Casimcea şi Topolog să înregistreze aceste contracte false. În acest fel, Secăreanu fiul a încasat în mod nelegal 154.457,19 lei (echivalentul a aproximativ 41.941 euro), sumă pe care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Tulcea nu a recuperat-o. În vederea recuperării pagubei, DNA a instituit sechestru pe bunurile mobile şi imobile ale celor doi. Secăreanu fiul este acuzat de folosire sau prezentare de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor şi înşelăciune, iar tatăl său este acuzat de complicitate la cele două infracţiuni, plus fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale.