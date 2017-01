Tată și fiică, înecați în stațiunea Mamaia

16:35:37 / 31 Iulie 2014

Pentru Paul

Din lipsa timpului anul acesta nu am ajuns la PLAJA, chiar daca sunt DOBROGEAN ! Insa anul trecut am fost si ce am vazut acolo m-a facut sa ma intreb daca mi-as dori vreodata sa devin ---- salvamar ----(cu toate ca am o conditie fizica de invidiat , si cunosc toate tainele inotului si a salvarii unor persoane de la inec ) si asta dupa ce am asistat la o scena in care baietasii aceia din foisor erau in apa si incercau din rasputeri sa intoarca niste " TURISTI" care se aventurasera dupa geamandura unde adancimea apei atingea vreo 250 cm, in conditii de mare agitata si curenti marini puternici cu valuri de cca 120 -150cm , fiind arborate steagurile galben si rosu !! Dupa ce acel salvamar s-a luptat din rasputeri sa intoarca acele personaje , m-am apropiat de el si i-am spus sa cheme intariri si sa sune la 112 pentru ca poate sunt sinucigasi si trebuie dusi la psihiatrie - apoi le-am spus acelora ca in cazul in care vor pati ceva, le voi face plangere la parchet pentru punerea in pericol a personalului salvamarilor prin comportarea lor IRESPONSABILA - mentionez ca mi-am pierdut putin cumpatul si i-am cam injurat si mi-am bagat in ei tot organu' si dupa ce au vazut ca sunt vehement - au batut in retragere (si nu erau niste tineri teribilisti, ci niste "DOMNI" trecuti binisor de 45 de ani ! ) asa ca salvamarii erau in "VALURI" ... dar ce sa faci tu 2 sau 3 insi la O GLOATA DE NEBUNI sinucigasi !!!!!!