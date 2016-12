Tatăl, discriminat în abecedare

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a fost sesizat cu privire la faptul că taţii sunt discriminaţi în abecedare, întrucât cuvântul mamă are mai multe apariţii, iar pe tată îl prezintă drept un părinte cu grad inferior. Alianţa TATA a sesizat CNCD cu privire la faptul că abecedarele autorizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) discriminează tatăl, prezentându-l drept un părinte de rang inferior. \"TATA solicită Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării să sancţioneze acest tip de discriminare şi să determine astfel MECTS să modifice conţinutul manualelor pentru clasa I, pentru a pune în evidenţă complementaritatea celor doi părinţi şi pentru a sublinia importanţa egală a mamei şi a tatălui în creşterea şi educarea copilului. Noul Cod Civil, care va intra în vigoare la 1 octombrie 2011, reglementează de altfel custodia comună, adică exercitarea în comun a autorităţii parentale de către cei doi părinţi şi post-divorţ. Legislaţia română garantează egalitatea în drepturi a celor doi părinţi\", se arată într-un comunicat de presă remis de Asociaţie. \"În fapt, Alianţa TATA a analizat cele patru abecedare autorizate de ministerul de profil şi achiziţionate din fonduri publice pentru «bobocii» din clasa I, acestea fiind manualele care predomină în şcolile româneşti. Conţinutul acestora este evident discriminatoriu la adresa tatălui. Cuvântul “mama” (mămică, maică) are în total 108 apariţii pe 60 de pagini ale celor patru manuale, în timp ce “tata” (tătic) figurează numai de 40 de ori şi doar pe 19 pagini din totalul de 478 de pagini cât reprezintă însumate cele patru abecedare\", arată sursa citată. Totodată, arată asociaţia, deşi Ziua tatălui a devenit din 2009 sărbătoare naţională legală, abecedarele din septembrie 2011 (trei din cele patru) nu prezintă decât Ziua mamei, \"Legea 319/2009 privind instituirea Zilei mamei şi a Zilei tatălui are drept obiectiv tocmai asigurarea unui echilibru social şi evidenţierea importanţei ambilor părinţi în viaţa de familie şi în societatea românească şi a egalităţii celor doi\", notează sursa citată. Primele două duminici ale lunii mai au devenit în ultimii doi ani Ziua mamei şi a tatălui. TATA consideră firesc ca cele două cuvinte să fie menţionate pentru prima dată în lecţii consecutive, pentru a se elimina astfel discriminarea tatălui. De altfel, primele cuvinte rostite de bebeluşi sunt mama şi tata, \"prioritar fiind însă ultimul de regulă, pentru că este mai uşor de pronunţat\".