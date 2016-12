„Tatăl fantomă”, primit cu entuziasm de cinefilii constănţeni

„Tatăl fantomă” a fost primit cu entuziasm, într-o sală arhiplină, sâmbătă seară, la Cityplex din incinta Tomis Mall, cei prezenţi fiind extrem de încântaţi să-l vadă pe actorul Marcel Iureş atât de aproape: pe marele ecran, dar mai ales „live”, alături de actriţa Mihaela Sîrbu şi tânărul regizor Lucian Georgescu.

„De obicei, la o sală de mall, genericul se taie, dar am considerat că nu este o sală obişnuită de film, ci o sală de premieră şi de gală, aşa că am lăsat să se deruleze genericul, pentru că în spatele unui film sunt foarte mulţi oameni, nu doar cei care vin la evenimentele de protocol (...). Ne simţim bine la Constanţa. Suntem impresionaţi. Locul are o energie pozitivă”, a spus regizorul Lucian Georgescu, la finalul proiecţiei de gală a lungmetrajului său de debut.

„FILMUL E CEVA FOARTE NOU PENTRU MINE” Apoi, la invitaţia directorului de marketing al Cityplex, Elena Oprea, microfonul „a circulat” prin sală, pentru a da răspunsuri curiozităţii celor prezenţi. „Când am intrat în mall, am primit în dar o carte. Acest lucru spune multe despre dvs. Trăiţi într-un oraş care are nişte referinţe istorice şi spirituale formidabile”, a spus Marcel Iureş.

Cei prezenţi au fost curioşi să afle amănunte despre viaţa lui Marcel Iureş la Hollywood, dar şi despre... „ce fel de om” este Bruce Willis, în spatele camerelor de filmat. De asemenea, admiratorii lui Iureş şi-au manifestat dorinţa de a-l revedea la Constanţa, într-un spectacol de teatru, însă nu au primit un răspuns exact, având în vedere agenda extrem de încărcată a artistului. „Teatrul este pe primul loc. Aşa mi-a fost dat. Nu ştiu să fac altceva. Filmul e ceva foarte nou pentru mine şi cred că de aceea continuu, pentru că nu ştiu încă să fac film. Serios. Mai învăţ. Învăţ de la oricine, oricând (...). Publicul de aici este ultra-antrenat, foarte cald şi cunoscător, care îţi transmite stări”, a spus Marcel Iureş, întrebat ce-i place mai mult: teatrul sau filmul.

Referitor la rolul Taniei din „Tatăl fantomă”, Mihaela Sîrbu a mărturisit: „Este o experienţă deosebită, pe care nu o să o uit niciodată, pentru că este primul meu rol important dintr-un film. Practic, a fost mai mult decât un rol obişnuit, a fost o întâlnire cu cinematografia, care este o lume foarte diferită faţă de cea a teatrului pe care o cunoşteam mai bine”.

După sesiunea de întrebări-răspunsuri a urmat, cum era de aşteptat, una de autografe, iar şampania şi pişcoturile nu au lipsit de la un astfel de eveniment de gală. Filmul poate fi văzut la Cityplex în perioada 2-15 martie.

UN ROAD-MOVIE INEDIT „Tatăl fantomă”, debutul în lungmetraj al lui Lucian Georgescu, scenarist, producător, critic de film (membru FIPRESCI), conferenţiar la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti, prezintă „epopeea” lui Robert Traum (Marcel Iureş), profesor şi scriitor american, care, mistuit de dorul de a-şi afla originile pe plaiurile Bucovinei, îşi oferă un concediu de... un an. În România o întâlneşte pe Tania (Mihaela Sîrbu), care lucrează la Arhivele din Bucovina şi care i se alătură în demersul său, pentru „a fugi” de banal şi de universul limitat al prietenului şi colegului de birou, Alex (Mimi Brănescu). Mai e doar un pas până la înfiriparea poveştii de dragoste. Cea de-a doua poveste de dragoste este cea pentru cinematograful de altădată, nomad, popular, naiv şi generos, al cărui fidel păstrător este bătrânul şi boemul evreu Sami (Valer Dellakeza), vechi prieten al familiei Traum, al cărei ultim moştenitor este Robert.

ROMÂNIA „FASCINANTĂ” Filmul, care are la bază elemente autobiografice ale scriitorului şi scenaristului american Barry Gifford, care, de altfel, are şi o apariţie episodică în prima parte a peliculei, prezintă, dincolo de „dubla poveste de dragoste”, imaginea unei Românii „fascinante” şi pitoreşti pentru străini. O Românie cu oameni care muncesc în străinătate, cu clădiri dărăpănate şi drumuri de ţară desfundate, cu leagăne de copii ruginite şi cu „mica mafie” locală. Există şi o parte „duioasă” a existenţei cotidiene: scenele de familie care îi au protagonişti pe inconfundabilii actori Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc.