Tatăl lui Huidu, exclus din PP-DD

Tatăl lui Şerban Huidu, Florin Huidu, a fost anunţat oficial, marţi seara, că va fi exclus din PP-DD, pe ale cărui liste a candidat, fără succes, la alegerile parlamentare. Florin Huidu a declarat că nu i s-au prezentat motivele deciziei, bănuind că este vorba despre pretenţii de ordin financiar. “Este vorba de un abuz grosolan, o bătaie de joc pentru că nu mi se spune de ce fapte mă fac vinovat, adică ce am greşit. Am fost preşedinte PP-DD pe sectorul 4 şi m-au marginalizat. Şi-au luat lumea în cap pentru că eu nu am atât de mulţi bani cât cer ei”, a spus Florin Huidu. El a candidat la alegerile parlamentare într-un colegiu de senator din Bucureşti, obţinând 10,6% din voturile exprimate pe 9 decembrie 2012. (T.I.)