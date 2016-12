Tatăl unui elev nenorocit pe viaţă de un profesor a intrat în greva foamei!

Nici soarele arzător n-ar putea usca în aceste zile lacrimile unei familii din Medgidia care s-a hotărît, ieri, să protesteze în stradă, împotriva tergiversării actului de justiţie timp de aproape un an şi jumătate, faţă de un profesor care le-a nenorocit pe viaţă copilul de numai 12 ani. Sub privirile impasibile ale trecătorilor toropiţi de căldură, protestatarul, Marian Ghiţă, a intrat ieri, în greva foamei, în faţa sediului Parchetului din Medgidia. Gestul său disperat a atras îngrijorarea cadrelor medicale. “Este hipertensiv gradul trei. Cînd a plecat de acasă avea valorile tensiunii arteriale cu mult peste limita maximă. După ce l-a consultat echipajul ambulanţei în faţa Parchetului, tensiunea era îngrijorător de mari - 20 cu 14. Faptul că stă afară pe această căldură este un risc major! Este extrem de greu pentru un părinte să te confrunţi cu un asemenea caz nerezolvat şi să ajungi, din disperare, să apelezi la o măsură extremă de protest. Eu, ca psiholog, nu pot decît să-l susţin. Nu am niciun drept sau posibilitate să-i influenţez în vreun fel decizia”, a mărturisit Nicoleta Topoleanu, psiholog în cadrul Primăriei Medgidia, care îi acordă asistenţă protestatarului. Tăcerea complice a celor care ar fi trebuit să îi facă dreptate, îl îndîrjeşte însă pe Marian Ghiţă: „Nu doresc decît soluţionarea dosarului şi trimiterea lui în justiţie! După un an şi patru luni de cînd copilăria fiului meu a fost distrusă de bestialitatea cu care a fost bătut de un profesor băut, atît îi rog pe procurori, să trimită acest dosar să se judece, să nu se mai paseze cazul dintr-un loc în altul! Ne-am săturat de drumuri între Bucureşti, Constanţa şi Medgidia! Nu mai rezistăm. Acum un an şi patru luni, copilul meu, de numai 12 ani, a trecut prin clipe de groază şi a leşinat de durere, copleşit de loviturile date de un profesor care venise la ore băut. A fost mutilat de cel care trebuia să aibă grijă de elevi - propriul său profesor de sport! Începînd de azi mi-am luat un concediu de 38 zile, timp în care sînt hotărît să protestez pînă cînd se va face dreptate! Aşa cum se luptă rudele agresorului copilului meu să îl scape de puşcărie, aşa mă voi lupta eu pentru justiţie! Bestia, pentru că nu îi pot spune profesor, nici măcar nu s-a interesat vreodată în ce stare este copilul pe care l-a condamnat la tăcere pe viaţă, pentru că în urma loviturilor primite băiatul şi-a pierdut auzul. Cel pe care îl acuz, Vasile Geamă, probabil se bazează pe mai multe relaţii: un senator care este văr cu el, un procuror din Bucureşti cu care este consătean, un şef de Parchet prieten de familie cu el, ori pe fiica şi ginerele lui care sînt avocaţi în Bucureşti… În ciuda presiunilor pe care le îndură familia mea, vă asigur că nu voi părăsi această lume fără ca cel care mi-a nenorocit copilul să nu plătească! Indiferent de ameninţările primite, nu voi renunţa! Nu am nevoie de nici un ban, iar explicaţii pentru modul cum s-a comportat inclusiv după ce mi-a bătut copilul nu există. Vreau să existe lege!”, a precizat ferm Marian Ghiţă.

Copilărie distrusă de propriul profesor

Revoltat, cel care a declarat greva foamei e relatat coşmarul fiului său, de numai 12 ani, Mihai Cristian Ghiţă: “Pe 14 aprilie 2008, ora 16.00, profesul suplinitor de educaţie fizică de la Şcoala Nr. 5 din Medgidia, Geamă Vasile, în vîrstă de 65 ani, şi-a abandonat elevii clasei a V-a A în sala de sport, nesupravegheaţi, după care a plecat la o cîrciumă situată chiar în colţul unităţii de învăţămînt. Băut în ultimul hal, în jurul orei 16.45, s-a reîntors în sală, unde i-a găsit pe copii jucîndu-se. Cum a deschis uşa, fiul meu a avut ghinionul să fie observat de profesorul turmentat în timp ce, în joacă, îi trăgea jos pantalonii unui coleg. Ceea ce a urmat i-a îngrozit pe elevi: profesorul s-a năpustit asupra băiatului meu cu lovituri de pumni şi karate în gît, peste faţă şi la ficat, iar în cădere, copilul meu s-a lovit cu capul de spalierele din sala de sport… I-a dat fiului meu în jur de 15 lovituri peste ambele urechi concomitent în aşa fel încît aerul comprimat în interiorul urechii i-a distrus iremediabil auzul, iar azi este nevoit să poarte proteze auditive la ambele urechi. Cine poate să îmi spună mie, ca părinte, să nu fac greva foamei şi să mai sper într-un act de justiţie normal în această ţară?!? Cum să nu ajungem la disperare cînd, de un an şi patru luni nu s-a rezolvat nimic?!? Fiului meu i s-a distrus nu numai copilăria dar şi viiitorul. Mai exista o soluţie, aceea ca după împlinirea majoratului, să suporte o operaţie costisitoare în Germania, în valoare de peste 40.000 euro, cu celule Stem, în condiţiile în care soţia mea rămîne din nou gravidă, astfel încît medicii să poată recolta celule compatibile din placentă. Din nefericire, soţia mea nu poate să mai ţină o sarcină. În prezent, copilul meu nu mai aude decît cu ajutorul aparatelor. A trebuit să ne împrumutăm ca să îi putem achiziţiona proteze auditive din Norvegia”.

Cu copilul mutilat, sfidaţi de profesori şi minţiţi de medici!

Protestatarul este consternat de diagnosticul inimaginabil dat de medicii legişti din Capitală: „În baza certificatelor medico-legale eliberate la Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici, fiul meu ar fi surdo-mut din naştere! Cum se face însă că, în ciuda concluziilor „experte” ale medicilor legişti din Bucureşti, băiatul a fost declarat pînă la vîrsta de 12 ani, perfect sănătos, a urmat cursurile unei şcoli normale, a luat premiul întîi pentru bune rezultate la învăţătură şi, mai mult, a cîştigat numeroase diplome în cursul unor spectacole de teatru şi dans modern?”. Marian Ghiţă crede că rezultatul examinării s-a dat ca urmare a influenţei mafiei şi a celor care vor să obstrucţioneze ajungerea acestui dosar în instanţă. L-am întrebat pe profesorul de istorie de la Şcoala Nr. 5, care este şi lider de sindicat, cum se face că după suferinţele îndurate de fiul meu din partea unui cadru didactic, copilului i s-a scăzut nota la purtare. În replică, profesorul ne-a întrebat cine sîntem noi (părinţii elevului - n.r.) ca să ne dea explicaţii... Într-o şedinţă a cadrelor didactice am fost făcuţi huligani, escroci şi profitori, iar despre copilul meu s-a zis că are deviaţii de comportament! Cum se face că după ce a fost bătut de Vasile Geamă, asupra fiului meu, de numai 12 ani, au căzut numai jigniri de genul: homosexual, surdo-mut, deviat comportamental?!?” sînt alte întrebări la care Marian Ghiţă nu are cum să găsească o explicaţie logică”.

În prezenţa presei, purtătorul de cuvînt al Parchetului din Medgidia, procuror Nicolae Andrei Solomon, a declarat: „Dosarul este în lucru la procuror din data de 22 iunie, urmînd a fi soluţionat în termen de 15 zile”. A trecut mult timp pentru că s-au dispus multe expertize medicale. În prezent, agresorul se află în libertate, iar în urmă cu un an şi-a dat demisia din învăţămînt invocînd motive medicale.