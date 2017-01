Tatăl unui jandarm s-a aruncat de pe hotelul Meridian

40 DE MINUTE DE RESUSCITARE. Un bărbat de 56 de ani, din localitatea Năvodari, s-a aruncat ieri după-amiază de pe Hotelul Meridian, din staţiunea Mamaia, hotel ce aparţine Ministerului Administraţiei şi Internelor. În faţa unităţii de cazare a ajuns un echipaj SMURD, iar cadrele medicale s-au chinuit mai bine de 40 de minute să îl resusciteze pe bărbat, fără rezultat. “Pacientul era în comă şi apoi a intrat în stop cardio respirator. Nu a răspuns la manevrele de resuscitare, având leziuni incompatibile cu viaţa, respectiv un traumatism cranio-cerebral grav, un traumatism toracic grav şi numeroase fracturi la nivelul membrelor”, a declarat dr. Alexandra Cojocaru, medic SMURD. În scurt timp, poliţiştii au stabilit că bărbatul nu este cazat în hotel şi au început să analizeze imaginile camerelor de supraveghere pentru a stabili la ce oră a intrat necunoscutul în hotel şi, mai ales, cum a reuşit să intre, Meridian fiind bine păzit. După mai bine de două ore, misterul a fost dezlegat de unul dintre curioşi, care l-a recunoscut pe sinucigaş: “E nea Gică!”. Victima, Gheorghe Vasile, era angajat la Hotelul Delta, situat la câţiva metri de Meridian. “Nu-mi vine să cred, mai ales că eu am sunat la 112, însă nu l-am recunoscut”, a declarat Lucian Popa, administratorul Hotelului Delta.

VIAŢĂ ZBUCIUMATĂ. Colegii de serviciu spun că nea Gică era un om citit, absolvent al Academiei Ştefan Gheorghiu, dar a cărui viaţă s-a schimbat după 1989 şi i-a dat mai multe lovituri. Întâi a fost părăsit de soţie, iar apoi bolile au început să-I macine sănătatea. “Anul acesta a fost de două ori internat la Spitalul de la Palazu Mare. Era deprimat, pentru că îl părăsise soţia cu mai mulţi ani în urmă. Are doi copii, care au încercat să aibă grijă de el în măsura în care au putut. După ce s-a externat de la Spitalul de la Palazu Mare s-a dus şi s-a operat de dublă hernie, iar în prezent se afla în concediu medical. Dimineaţă am avut o discuţie cu el pentru că venise în vizită la hotel. L-am întrebat cum se simte şi mi-a spus că e binişor, dar că ar vrea să mai stea o săptămână în concediu, să îşi revină. I-am spus să stea cât consideră că are nevoie şi când vrea să se întoarcă”, a adăugat Lucian Popa. Poliţiştii spun că bărbatul a lăsat un bilet de adio, în care scria că a apelat la acest gest deoarece s-au adunat prea multe probleme de sănătate şi a făcut un bilanţ al acestora. Gheorghe Vasile este tatăl unui jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa. Amintim că, la începutul acestei luni, un alt bărbat s-a aruncat în gol, de la etajul nouă al Hotelului Aurora din Mamaia.