Tătarii le urează „La mulți ani“ românilor, de Ziua Națională

Reprezentanții Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) au transmis românilor un mesaj de 1 Decembrie. ”Ziua Națională a României este ziua în care, indiferent de etnie și de convingere religioasă, întregul popor român își cinstește țara și se înclină în fața memoriei celor care au făcut posibilă, prin lupta și devotamentul lor, Marea Unire de la Alba Iulia. Și pentru noi, tătarii din România, este o zi specială! Este ziua în care conștientizăm o dată în plus ce norocoși suntem că strămoșii noștri au rămas pe aceste meleaguri și este ziua în care, an de an, mulțumim public pentru toate cele ce ni se cuvin, în mod special pentru prețioasa libertate identitară și religioasă! România este țara în care strămoșii noștri s-au stabilit, este țara în care noi ne-am născut, trăim și ne ducem mai departe tradițiile, limba, cultura, dar, mai presus de toate, să nu uităm că România este țara în care noi, tătarii, nu suntem nici asupriți, nici asimilați! La ceas aniversar, transmitem și noi, la unison cu întreaga suflare românească: La mulți ani, România! La mulți ani, Români!”.