Ministrul Mediului şi Pădurilor, Laszlo Borbely, i-a avertizat, ieri, pe cei care vor să mai conteste în instanţă taxa auto că avocatul general de la Curtea de Justiţie a UE a confirmat că taxa auto este în spiritul a ceea ce face UE. Ministrul Borbely a precizat că o parte dintre cei care au dat în judecată Ministerul Mediului pentru taxa auto au câştigat în instanţă, instituţia făcând însă recurs. În opinia demnitarului, taxa auto este corectă pentru că poluatorul trebuie să plătească, iar valul de nemulţumiri a fost creat şi de \"campaniile făcute de avocaţi\". \"Pentru cei care vor să mai vină cu procese am o veste proastă: au fost complete de judecată care au cerut opinia avocatului general UE, care spune că taxa auto este ok şi în spiritul a ceea ce face UE. Sper să fie un precedent această decizie\", a adăugat Laszlo Borbely. Ministerul Mediului a precizat că din prima concluzie a avocatului general rezultă că instanţele naţionale care au admis cererile de restituire a taxei pe poluare pentru autovehicule întemeiate pe o aşa-zisă discriminare a legii române au greşit, întrucât aceasta este conformă cu articolul 110 TFUE şi nu reprezintă o măsură discriminatorie. O altă concluzie a avocatului general a vizat valoarea reziduală a taxei pe poluare în legislaţia românească. \"Şi din această concluzie rezultă compatibilitatea taxei pe poluare cu articolul 110 TFUE, deoarece cuantumul taxei aplicate unui vehicul de ocazie importat nu depăşeşte cuantumul rezidual al taxei inclus în preţul de vânzare al unui vehicul de ocazie echivalent, care a fost supus taxei atunci când a fost înmatriculat prima dată ca vehicul nou\", se arată în precizările ministerului. Totodată, avocatul general ar fi confirmat că legea românească întruneşte cerinţele de compatibilitate cu norma europeană, grila de depreciere prevăzută în legislaţia privind taxa de poluare pentru autovehicule cuprinzând şi rulajul mediu anual, starea generală standard şi dotarea. Borbely a adăugat că în 2010 au fost vândute 105.000 maşini noi şi 230.000 de maşini second hand aduse din străinătate, dintre care 130.000 aveau o vechime de peste zece ani. \"România nu poate să îşi permită să cheltuiască 722 de milioane de lei pe programul „Rabla” şi să aducă din afară 130.000 de maşini second hand mai vechi de zece ani. Evident că pui o taxă pentru poluatori\", a adăugat ministrul.

ŞI DACĂ TOTUŞI NU VREI SĂ PLĂTEŞTI… Dacă cineva nu vrea să plătească taxa auto, atunci să meargă pe piaţă să-şi ia o maşină veche de 5-6 ani, dar înmatriculată, deja, în România, a declarat, ieri, Laszlo Borbely, ministrul Mediului şi Pădurilor. Ministrul Mediului a adăugat că, în anul 2010, au ajuns în ţară circa 130.000 de maşini mai vechi de zece ani dintr-un total de 230.000 de unităţi second-hand. Întrebat ce părere are despre înmatriculările de maşini făcute în Bulgaria, şeful Mediului a subliniat faptul că “e treaba fiecăruia unde vrea să-şi înmatriculeze maşina, că e în Ungaria, Cipru sau Bulgaria”.