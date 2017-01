Taxa auto la motorul diesel cu filtru de particule, cu 25% mai mică!

Pentru autovehiculele echipate cu motor diesel prevăzut cu filtru de particule, taxa de poluare va fi mai mică cu 25% decît taxa standard, conform normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată ieri pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor (MEF). Regia Autonomă „Registrul Auto Român” (RAR) înscrie textul „Filtru de particule” în cartea de identitate a vehiculului numai dacă dispozitivul este prevăzut în documentaţia de omologare a autovehiculului şi, suplimentar pentru autovehiculele rulate, în urma verificării existenţei şi stării tehnice a acestuia. Amintim că normele de aplicare a noii taxe de poluare auto au fost aprobate de Guvern în şedinţa de săptămîna trecută. Acestea stabilesc şi modul de returnare a taxei către contribuabili, în cazul în care aceştia au plătit o taxă mai mare decît cea care va intra în vigoare la 1 iulie. Sumele rezultate ca diferenţă între taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule plătită în baza actualei legislaţii şi taxa pe poluare pentru autovehicule, care va intra în vigoare la 1 iulie, pot fi recuperate în termen de 45 de zile de la data depunerii cererii de restituire, însoţită de actele doveditoare, prevăd normele metodologice de aplicare a OUG nr. 50/2008. Potrivit şefului Direcţiei Taxe Vamale şi Accize din MEF, Mihai Hură, taxa auto va scădea pe măsură ce creşte numărul de kilometri rulaţi iar maşina are puţine dotări. El a explicat că s-a avut în vedere un autovehicul standard care a parcurs, în medie, 15.000 de kilometri/an, întruneşte condiţiile de trecere a inspecţiei tehnice şi are un grad de dotare standard - aer condiţionat, airbag, ABS. În funcţie de aceste elemente pot fi acordate, prin norme, reduceri suplimentare faţă de grila din anexa 4 a ordonanţei (care stabileşte cuantumul de reducere a taxei în funcţie de vechimea maşinii), luîndu-se în considerare distanţa parcursă, dacă este o altă vechime decît cea înscrisă în documente şi contribuabilul demonstrează acest lucru, dar şi dacă aspectul interior sau exterior este sub standard. „Prin acordarea acestor reduceri suplimentare nu facem decît să respectăm principiul impus de Comisia Europeană, în sensul că taxa trebuie să scadă în acelaşi ritm cu valoarea de piaţă a autoturismului. Deci, atît timp cît el nu are aer condiţionat, nu are ABS, nu are airbag este clar că valoarea lui este mai mică, iar taxa trebuie să fie şi ea mai mică”, a mai explicat Hură. Normele prevăd şi posibilitatea ca persoana nemulţumită de acordarea reducerii prevăzute de lege să poată contesta taxa ca atare, suma pe care a plătit-o sau pe care fiscul i-a spus că o are de plătit. În ceea ce priveşte cazurile de restituire, există două categorii, prima referindu-se la diferenţa dintre taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule practicată în prezent şi prevăzută în Codul Fiscal şi taxa rezultată din OUG nr. 50/2008. Cea de-a doua se referă la sumele provenite din valoarea reziduală a taxei plătite.