Taxa auto nu a luat în considerare autoturismele personale!

Episodul isteriei taxei auto capătă noi dimensiuni. Neprofesionalismul şi modestia intelectuală a celor care răpund de noua stare de fapt a României va rămîne în antologia UE la capitolul “incredibil, dar adevărat”. Povestea taxei auto a ajuns în punctul în care a încălcat brutal legea, scoţînd bani pe nedrept din buzunarul proprietarilor de maşini! Încasarea taxei de primă înmatriculare de la „autoturismele personale” s-a făcut fără a exista nicio prevedere legală în Codul Fiscal. Aceasta este declaraţia-bombă a senatorului Radu Berceanu, care explică cum a fost posibil să se ajungă aici. El a precizat că legea privind instituirea taxei de primă înmatriculare, adoptată în 2006, a fost modificată în mai multe dăţi, ultima oară printr-o ordonanţă de urgenţă pe care a propus-o chiar el, în decembrie 2006. „După adoptarea legii, m-am trezit în birou cu tiriştii şi camionagiii care ameninţau cu blocarea arterelor de circulaţie. Cînd a fost adoptată acea lege, se adoptase o grilă după care se calculau taxele. Dar pe ei nu i-a interesat decît pînă la maşinile de teren şi cele puternice, dar nu s-au mai gîndit şi la cei cu camioane, care au capacitate de 20.000 de cai putere. Dacă voiai să-ţi iei un cap-tractor care face 25.000 de euro, mai plăteai taxe de 20.000 de euro. Am făcut un proiect de ordonanţă prin care am propus nişte modificări, cum era şi normal”, a explicat Berceanu, susţinînd că proiectul care viza modificarea Codului Fiscal a fost înaintat către Ministerul Finanţelor care l-a introdus pur şi simplu, fără a se mai uita pe el. “În legea prin care a fost instituită taxa de primă înmatriculare scria ceva de genul: se aplică taxa autovehiculelor, inclusiv cele comerciale, conform grilei. În ordonanţa pe care am propus-o, am venit cu o modificare, respectiv: se aplică taxa autovehiculelor comerciale, conform grilei. Cei de la Ministerul Finanţelor probabil că nu s-au mai uitat şi au luat articolul şi l-au pus în lege”, a adăugat Berceanu, precizînd că, în acel moment, în Codul Fiscal nu exista prevedere pentru încasarea taxei de la persoanele fizice. „Mi-a sărit acest lucru în ochi acum cîteva zile, cînd m-am dus într-o emisiune televizată, la care a participat şi domnul Ghişe şi care îmi tot scria că şi eu am semnat pentru legea cu taxa de înmatriculare. El făcea referire de fapt la această ordonanţă OUG nr.110, prin care am propus modificările. După emisiune am luat legea şi am rămas cu gura căscată. Băieţii luaseră cuvînt cu cuvînt ce-am scris eu în ordonanţă şi care făcea referire doar la autoturismele comerciale şi au pus-o în lege, astfel că în actul normativ nu mai apar maşinile personale”, a afirmat Berceanu.

Concluzia senatorului este simplă: persoanele care au plătit taxa de primă înmatriculare îşi pot recupera „foarte uşor” banii pentru că nu există prevedere legală prin care să fie percepută această taxă. “Se face scandal degeaba pentru că statul nu poate lua acea taxă. Doar autoturismele comerciale trebuie s-o plătească”, a mai spus Berceanu.

Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codului Fiscal, invocată de vicepreşedintele Senatului, Radu Berceanu, prevede că „intră sub incidenţa taxei speciale autoturismele şi autovehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de pînă la 3,5 tone inclusiv, cu excepţia celor special echipate pentru persoanele cu handicap şi a celor ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România”. Taxa este aplicată şi autovehiculelor comerciale cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv celor destinate transportului de persoane cu un număr de peste opt locuri pe scaune în afara conducătorului auto. În dicţionarul explicativ al limbii române, autoturismul este definit ca fiind „automobilul cu care se transportă un număr redus de persoane”, iar un autovehicul este considerat acel vehicul care serveşte la “transportul oamenilor sau al bunurilor”.

Aceste prevederi ale ordonanţei de urgenţă au fost aprobate de Guvern în decembrie 2006, nu au mai fost modificate şi sînt încă în vigoare!