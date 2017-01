Taxa auto, triplată pe şest, scoate mii de români în stradă

Povestea începe dis-de-dimineaţă, cînd oamenii s-au prezentat la ghişeele direcţiilor fiscale pentru a plăti taxa de primă înmatriculare înainte de a se tripla, aşa cum anunţase Guvernul că va face începînd cu 15 decembrie. Aici, s-au lovit de glasurile deloc cristaline ale funcţionarilor care le cereau de trei ori mai mulţi bani decît s-ar fi cuvenit în mod normal. Şi pentru că explicaţii concrete nu au primit, oamenii au făcut singurul lucru posibil în această situaţie: au organizat un protest spontan. Strigîndu-şi mai întîi nedumerirea, apoi furia, toţi cei afectaţi de creşterea, înainte de vreme, a taxei, ca şi cei care consideră această acţiune a Guvernului ca fiind un abuz strigător la cer, s-au unit şi au pornit-o în convoi, pe bulevarde, blocînd principalele intersecţii. La Constanţa, convoiul protestatarilor a pornit de la sediul CEC, blocînd intersecţia b-dului Mamaia cu str. I.G. Duca. În sunetul strident al claxoanelor, fluturînd steaguri şi pancarte, strigînd lozinci, şoferii a peste 40 de maşini cu numere străine, însoţiţi de trecători, şi-au cerut drepturile, mergînd spre Piaţa Ovidiu. Aici, i-a întîmpinat Poliţia. „A fost vorba de un miting spontan. Peste 100 de participanţi la acest protest au blocat intersecţia b-dului Mamaia cu Str. I.G. Duca. Ne-am deplasat urgent şi, după ce am purtat discuţii cu reprezentanţii manifestanţilor am reuşit să-i convingem să obţină o autorizaţie legală pentru a organiza o manifestare. Am menţinut totul sub control”, a declarat şeful Biroului Serviciului Poliţiei Rutiere, Ciprian Sobaru. În urma dialogului constructiv cu reprezentanţii Poliţiei, manifestanţii au mers la Primărie, unde au depus cerere pentru obţinerea autorizaţiei pentru organizarea unei manifestaţii. Punctul terminus al zilei a fost Piaţa Ovidiu, transformată într-un soi de divan al gîlcevilor oamenilor obişnuiţi cu Guvernul mincinos, unde cetăţenii şi-au împărtăşit păsurile. „Încalcă, pur şi simplu, drepturile omului. Noi cerem clarificarea cadrului ambiguu în care s-a creat această taxă abuzivă, ultima soluţie pe care a găsit-o Tăriceanu ca să-şi recalculeze bugetul pe care l-a tocat. De la CEC, ne-au spus că s-au blocat serverele şi că să ne întoarcem cînd vom plăti triplu. Asta-i bătaie de joc. Vrem întoarcerea la vechea taxă. Guvernul ăsta nu-şi dă seama că, de acum, vom merge în Bulgaria să ne înmatriculăm maşinile şi nimănui nu-i convine şi că, în felul ăsta, Guvernul pierde bani? Prin mitingul de astăzi încercăm să tragem un semnal de alarmă - cel puţin aici, la Constanţa, am reuşit, pentru că ni s-au alăturat şi pensionari, şi profesori şi chiar oameni care nu au maşini, sătui de abuzurile acestui Guvern - şi să facem ca românii să devină conştienţi că nu se mai poate trăi aşa. Dacă taxa asta rămîne în vigoare, devine, în unele cazuri, mai mare decît valoarea în sine a maşinii. De-a dreptul penibil. Aşteptăm răspunsul CE. Între timp, vineri, la orele 12.00, ne întîlnim să protestăm în parcare la Aqua Magic, iar sîmbătă, la 13.00, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, cu protestatari din toată ţara”, a declarat unul dintre leaderii manifestanţilor.

CEC-ul, punctul fierbinte al zilei, a fost „asediat” de mai multe zeci de persoane care nu înţelegeau cum „se poate fura, chiar aşa, pe faţă? Au zis că mai avem o săptămînă şi aflăm că, de astăzi, trebuie să plătim taxa triplă? Chiar ne iau de proşti?”, se întreba retoric, unul dintre protestatari. „În Monitorul Oficial din 8 decembrie 2008 a apărut OUG pentru stabilirea unor măsuri privind taxa de poluare pentru autovehicule. Termenul de intrare în vigoare a hotărîrii de Guvern (HG) este termenul de publicare în Monitorul Oficial (MO), în condiţiile în care, în textul acestei ordonanţe nu este prevăzut un alt termen. Am avut mai mulţi contribuabili destul de agitaţi şi nemulţumiţi de faptul că în textul ordonanţei se înţelesese că termenul de intrare în vigoare este de 15 decembrie, iar din textul MO rezultă că se aplică din 8 decembrie, căci asta înseamnă că toate persoanele care s-au prezentat să-şi ridice decizii privind taxa de poluare, urmau să le aibă cu taxa majorată”, a explicat directorul executiv al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Bogdan Huţucă. Mai mult decît atît, „la nivel de Administraţie a Finanţelor Publice, municipiul reşedinţă de judeţ, n-am emis astăzi (ieri - n.r.) decizii pe noua ordonanţă şi, din informaţiile pe care le deţin, pînă la această dată, s-ar părea că nici restul administraţiilor fiscale n-au emis foarte multe decizii pe noua taxă. Sîntem în aşteptarea unei rectificări a textului OUG privind taxa de poluare. În situaţia în care cineva a primit decizie pe noua taxă, iar OUG se va modifica cu termen de intrare în vigoare de 15 decembrie, îi vom face acelei persoane rectificarea deciziei şi dacă există un caz prin care această taxă a fost plătită, îi vom restitui banii. Din informaţiile mele însă, la nivelul Constanţei, nu există astfel de situaţii. Am primit o adresă de la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin care ni se solicită sistarea emiterilor deciziilor privind taxa de poluare pînă la apariţia modificării OU. În funcţie de textul modificat al ordonanţei, vom şti cum să procedăm în continuare”, a mai declarat Huţucă.

Directorul filialei Constanţa a Registrului Auto Român (RAR), Marius Apostol, a declarat că activitatea instituţiei pe care o conduce nu este perturbată de triplarea taxei auto de primă înmatriculare la maşinile second-hand, efectuîndu-se, zilnic, cîte 40 de verificări. “Activitatea noastră poate fi bulversată în sensul că trebuie luate măsuri specifice modificărilor legislative şi o verificare drastică a bonurilor de programare”, a mai declarat el.

Una din miile de poveşti posibile

„Iniţiativa Guvernului ne afectează în mod direct. Am fost luat prin surprindere din cauza faptului că ultima zi în care taxa rămînea pe stilul vechi era 12 decembrie pentru că este vineri şi un week-end, pînă pe 15 decembrie. Astăzi, de dimineaţă, la toate taxele depuse am constatat că nu se mai eliberează decizie de calcul, decît după 15, cînd taxa este de trei ori mai mare. Sînt oameni care s-au împrumutat de la bancă ca să apuce zilele să plătească, sînt oameni care au facut tot posibilul să aibă actele în regulă pînă la sfîrşitul săptămînii... Acum ei s-au trezit că trebuie să plătească taxa de trei ori mai mare. În cazul meu, am firmă de înmatriculări şi am 14 dosare pe rol, le-am promis oamenilor că le dau toate actele pînă pe 15 şi acum nu-mi mai pot ţine angajamentul faţă de ei. Reacţia lor mi se pare normală, pentru că semnezi un contract şi îi promiţi omului că pînă pe 15 are actele. Unii mi-au spus chiar că mă dau în judecată. Astfel de lucruri nu se fac, dacă ştiam de două săptămîni cum stătea treaba, îi spuneam omului că nu îi pot face actele, şi el ştia ce făcea, se ducea la bulgari sau îi dădea foc. Asta e! Noi cerem revenirea la vechea taxă sau scoaterea ei, pentru că nu este normal să o achiţi de trei ori. Noi o să ne luăm în continuare maşinile care ne plac, nu ce ne oferă statul român”, a explicat unul dintre manifestanţi, proprietar de maşină, Sorin Boşneagu.

Varga, surpriza liberală din spatele triplării taxei

Unul dintre susţinătorii aprigi ai triplării taxei, care a şi semnat şi parafat printre primii, OUG-ul, este deja celebrul secretar de stat liberal din Ministerul Mediului, Lucia Varga, binecunoscută constănţenilor prin opoziţia searbădă şi lipsită de orice argument faţă de construirea orăşelului lacustru şi prin controalele în care ea nu a găsit nimic în neregulă de pe plajele litoralului românesc, din vara trecută. Ministrul Mediului, Attila Korodi, s-a declarat nemulţumit de graba în care a fost luată decizia de triplare a cuantumului taxei de poluare, fără consultări interne şi fără aprobarea CE (opinia oficialilor CE era necesară pentru intrarea în vigoare a acestei măsuri, în contextul în care, în urmă cu aproximativ un an taxa auto era considerată, de aceştia, discriminatorie - n.r.), astfel că a refuzat să semneze actul normativ emis de Executiv în acest sens. „Sînt nemulţumit de faptul că nu a existat o analiză serioasă înainte ca această măsură să fie luată. Nu au existat nici consultările obişnuite cu cei de la Comisia Europeană, nici obişnuita analiză pe care o făceam de obicei atunci cînd vorbeam despre vreo modificare a taxei auto”, a declarat Korodi. În opinia sa, măsura de ajustare a taxei ar fi trebuit luată, eventual, de viitorul Executiv, acesta fiind, potrivit ministrului, un gest de fair-play.

OUG privind triplarea taxei auto, atacată în contencios

Comisariatul pentru Societatea Civilă a atacat în contencios administrativ modificările din OUG nr. 50/2008 prin care taxa auto pentru maşinile second-hand nou înmatriculate se triplează, a informat, ieri, comisarul general al instituţiei, Emilian Prodan. “Sîntem singura structură neguvernamentală care a luat poziţie fermă cu privire la această ilegalitate pe care o comite Guvernul înainte de a părăsi Palatul Victoria şi susţin afirmaţiile mele motivînd cu Tratatul Consiliului Economic European, art. 95, care prevede că nici un stat membru nu poate aplica direct sau indirect produselor sau altor state membre impozite interne de orice natură mai mari decît cele care se aplică direct sau indirect produselor naţionale similare”, a declarat Prodan. “Prin măsura noastră dorim să blocăm aplicabilitatea acestei ordonanţe abuzive, ce nu face altceva decît să aducă mari prejudicii cetăţeanului de rînd, care nu îşi poate permite achiziţionarea unui autoturism nou”, a spus comisarul general. În opinia sa, rezultatul acestor modificări este blocarea pieţei autoturismelor. “Se va bloca şi piaţa autoturismelor, pentru că oamenii nu-şi vor mai putea permite să-şi achiziţioneze un autoturism, nici chiar de mîna a doua”, este de părere Prodan, care susţine, în plus, că un autoturism second-hand este de multe ori mai bun decît unul nou. “Aş dori să ni se răspundă care este interesul, în afară de cel care este fluturat, în sensul de a proteja producţia internă, care este interesul Guvernului încă în exerciţiu de a lua astfel de măsuri drastice sau dramatice pentru mulţi dintre cetăţenii de rînd”, a mai spus el.

Comisia Europeană habar nu are despre triplarea taxei

Purtătorul de cuvînt al comisarului UE pentru Taxe şi Uniune Vamală, Maria Assimakopoulou, a declarat, vineri, că reprezentanţii Comisiei nu au fost informaţi despre triplarea taxei de poluare auto, a explicat că statele membre pot stabili singure nivelul de taxare auto dar, conform principiului nediscriminării, în sensul majorării taxei atît pentru maşinile rulate, cît şi pentru cele noi şi că aşteaptă reacţii din partea autorităţile din România. OUG a Guvernului triplează taxa de poluare auto pentru toate vehiculele cu motor pînă la Euro 4 inclusiv şi suspendă, în acelaşi timp, începînd din 15 decembrie şi pînă la 31 decembrie 2009, plata taxei pentru autovehiculele a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2.000 de centimetri cubi şi care sînt înmatriculate pentru prima dată în România sau în alte state membre ale UE.

Lipsa datei la care intră în vigoare taxa triplă, greşeală sau omisiune intenţionată?

Întrebarea “de unde a apărut această taxă?” este inerentă. Omiterea datei intrării în vigoare a taxei, din textul ordonanţei, ca şi tipul de autovehicule exceptate de la plata taxei, respectiv Euro 4 (care nu apare în articolul II al ordonanţei??) să fie o greşeală sau au fost uitate voluntar? După cîteva ore de confuzie - timp în care străzile asurziseră de zgomotul claxoanelor, iar grupurile de oameni păreau să capete aspecte revoluţionare - au apărut şi explicaţiile. Textul publicat, luni, în MO are două lipsuri esenţiale: data la care intră în vigoare noua modalitate de calcul a taxei şi tipul de autovehicule exceptate de la plată. Aşa cum se întîmplă lucrurile în România, nu se ştie, deocamdată, cine este de vină (sau cine „va fi făcut de vină”) pentru această gafă. Ministerul Finanţelor spune că iniţiatorul a fost Ministerul Mediului. „Răzvrătiţii” de la Mediu aruncă vina pe Guvern, care a trimis un text greşit spre MO. Indiferent de cine învinovăţeşte mai repede pe cine, Executivul a transmis deja către MO o erată (spre cît mai rapidă publicare), care cuprinde termenul corect de la care se va aplica Ordonanţa, respectiv de luni, 15 decembrie! Ghinionistul articol II este şi el modificat, în sensul în care va introduce tipul de autovehicule exceptate de la plata taxei, respectiv Euro 4. În acest moment, potrivit Ordonanţei deja publicate, pentru toate autovehiculele - şi cele noi şi cele vechi - a căror capacitate cilindrică nu depăşeşte 2000 de centimetri cubi şi care se înmatriculează pentru prima oară în România sau în oricare alt stat membru UE, nu se plăteşte nicio taxă. Reprezentanţii Ministerului de Finanţe au declarat că toţi cei care au plătit noua taxă, în cursul zilelor de luni sau marţi, vor primi banii înapoi.