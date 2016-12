Taxa clawback, din nou la Ministerul Sănătăţii

Taxa clawback (sistem introdus la finele lui 2009, prevede că toţi producătorii de medicamente trebuie să contribuie la finanţarea sistemului public de sănătate cu o sumă între 5% şi 11% din veniturile realizate din vânzarea produselor) a fost pusă, în aceste zile, în discuţie de către oficiali ai Ministerului Sănătăţii şi ai Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM). Ei au agreat continuarea dezbaterilor, în acest an, pentru adaptarea acesteia, astfel încât, în 2014, să fie sustenabilă economic pentru ambele părţi. A fost semnat chiar un parteneriat în acest sens. „Parteneriatul pe care l-am semnat împreună are o semnificaţie deosebită, el alăturându-se protocoalelor şi acordurilor pe care le-am semnat în ultima lună pentru armonizarea tuturor solicitărilor care vin din partea celor care sunt preocupaţi de sănătatea oamenilor. Suntem deschişi la dialog, la orice iniţiativă care ne-ar putea ajuta în demersul nostru de a asigura serviciile medicale şi tratamentele corespunzătoare de care au nevoie pacienţii”, a declarat ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. Protocolul prevede şi întâlniri trimestriale între parteneri şi discutarea anticipată a proiectelor care vor avea impact asupra industriei farmaceutice. „Avem în vedere, de asemenea, elaborarea în comun a unor programe pentru creşterea gradului de educaţie sanitară a populaţiei, precum şi promovarea unui mediu etic de afaceri”, a adăugat, la rândul său, directorul executiv al ARPIM, Dan Zaharescu.

CONTESTAŢII Reamintim că taxa a fost contestată în instanţă de numeroase companii farmaceutice. Nu de mult, Curtea Constituţională a admis sesizarea societăţii Labormed Pharma Bucureşti, care a contestat taxa impusă de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, acţiune ce a ajuns pe masa judecătorilor constituţionali, Curtea stabilind că Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 77/2011 privind taxa clawback este parţial neconstituţională, întrucât se aplică o dublă impozitare pe medicamente. Atunci, preşedintele Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România, Dragoş Damian, declara că decizia Curţii Constituţionale referitoare la taxa clawback este una „justă şi aşteptată”, care elimină un „nonsens fiscal”. (A.G.)