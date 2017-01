Taxă de 10% din valoarea proiectelor, pentru firmele care contestă licitaţii?!

Guvernul ia în calcul introducerea unei taxe în cuantum de 10% din valoarea proiectului atribuit prin procedura achiziţiei publice, taxă solicitată firmei ce contestă la instanţele comerciale rezultatul unei licitaţii şi reţinută la buget dacă decizia instanţei este defavorabilă contestatorului. “Prin această taxă de contestaţie se doreşte descurajarea firmelor care pierd o licitaţie şi contestă rezultatul doar pentru a bloca procedura“, au declarat surse guvernamentale. Taxa va fi percepută în cazul în care contestaţiile vor fi judecate de instanţele comerciale şi nu de cele de contencios administrativ. În cazul soluţionării nefavorabile, suma va fi reţinută la bugetul de stat sau bugetul local, după caz. De asemenea, limita maximă valorică în funcţie de care autorităţile publice pot încheia direct contracte, fără licitaţie, va fi dublată în cazul achiziţiei de produse şi servicii, de la 10.000 euro, la 20.000 euro, şi majorată de cinci ori, de la 10.000 euro, la 50.000 euro, pentru achiziţia de lucrări. Creşterea pragului luat în calcul pentru achiziţii publice directe este propusă în proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legislaţiei privind achiziţiile publice: “Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei este egală sau mai mică decît echivalentul în lei a 20.000 euro, pentru fiecare achiziţie de produse sau de servicii, şi 50.000 euro, pentru fiecare achiziţie de lucrări\". Legislaţia în vigoare prevede că autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare astfel de achiziţie. Achiziţia directă se realizează pe bază de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziţie publică. Procedura de cerere de ofertă va fi aplicată pentru contracte a căror valoare estimată fără TVA este egală sau mai mică decît echivalentul în lei a 100.000 euro, pentru contractul de furnizare şi cel de servicii (faţă de o limită de 100.000 euro în prezent) şi de un milion euro pentru contractul de lucrări (faţă de 500.000 euro). Pentru licitaţiile restrînse la care numărul candidaţilor care îndeplinesc criteriile de selecţie este mai mic decît cel indicat în anunţul de participare, autoritatea contractantă va avea posibilitatea de a continua procedura de licitaţie restrînsă şi cu un singur candidat care îndeplineşte criteriile solicitate. Aceeaşi regulă va fi aplicată şi în cazul procedurii de dialog competitiv şi de publicare prealabilă a unui anunţ de participare. În locul regulii în vigoare conform căreia autoritatea contractantă derulează negocieri pînă la identificarea şi stabilirea celei mai avantajoase propuneri de ofertă din punct de vedere economic, proiectul de ordonanţă prevede că autoritatea contractantă derulează negocieri pînă la identificarea şi stabilirea ofertei cîştigătoare. Autoritatea contractantă va fi obligată să asigure obţinerea gratuită a documentaţiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridică direct de la sediul autorităţii contractante sau de la altă adresă indicată de aceasta. În cazul în care documentaţia de atribuire este transmisă prin poştă, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici, care vor să beneficieze de această facilitate, o plată care nu trebuie să depăşească, însă, costul aferent transmiterii documentaţiei respective.