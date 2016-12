Taxa de drum, corelată cu cifra de afaceri a transportatorilor?

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) vrea ca, pînă la depăşirea crizei economice, pentru a stopa declinul transporturilor rutiere, taxa de drum să fie corelată cu cifra de afaceri a companiilor de transport. „Ponderea procentuală a acestei taxe nu trebuie să o depăşească pe cea din anii trecuţi, atunci cînd afacerile din transporturi erau în creştere. În 2008, taxa de drum reprezenta aproximativ 2% din cifra de afaceri a unui transportator, în timp ce acum ea se situează aproape de 10%. Acest exemplu se poate extinde la toate taxele suportate de către transportatori”, potrivit FORT. Potrivit federaţiei, cele mai afectate tipuri de transporturi rutiere sînt cele specializate unui anumit tip de producţie, cum ar fi transporturile frigo, de materiale de construcţii şi textile. Totodată, transporturile de mărfuri generale în afara României sînt afectate de lipsa exporturilor şi importurilor, acestea scăzînd cu pînă la 60% faţă de perioada similară a anului trecut. Preşedintele FORT, Augustin Hagiu, a declarat că transportul rutier de marfă a scăzut cu 60%, în special la produsele frigo, iar cel de persoane cu 40%, din cauza micşorării drastice a fluxului de călători ca urmare a somajului. “Din statistica FORT rezultă că cele mai afectate sînt transporturile rutiere specializate pentru un anumit tip de producţie cum ar fi transporturile frigo, materiale de construcţii, textile, etc. În acelaşi timp, şi transporturile de mărfuri generale în afara României sînt afectate de lipsa exporturilor şi importurilor, acestea scăzînd cu pînă la 60% faţă de perioada similară a anului trecut. La transportul de persoane, scăderea este de 40%. Luna august aduce, din pacate, un nou val masiv de falimente în rîndul transportatorilor de marfuri generale”, a declarat Hagiu. Potrivit acestuia, transportatorii au înregistrat în semestrul întîi (S1) 2009 pierderi din cifra de afaceri de peste 40%. În plus, transportatorii au ajuns să plătească 1.500 de euro/an pe rovinietă. “Un alt aspect important ce afectează grav acest sector de activitate este neplata subvenţiilor acordate unor categorii sociale defavorizate, lucru ce apasă tot pe umerii transportatorului de persoane ce acumulează datorii atît faţă de furnizori, cît şi faţă de bugetul de stat. În acest moment, Ministerul de Finanţe are cinci luni întîrziere la plata deconturilor pentru biletele subvenţionate. În rîndul transportatorilor de călători domneşte o mare incertitudine în ceea ce priveşte planurile actualului Guvern ce oscilează între liberalizarea sau concesionarea traseelor pentru transportul de călători”, a precizat preşedintele FORT. Transportatorii susţin că lipsa măsurilor economice reale care să sprijine menţinerea afacerilor în domeniu umbreşte chiar şi modificările legislative, atît de necesare, elaborate anul acesta de către Ministerul Transporturilor împreună cu patronatele şi sindicatele.