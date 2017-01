Taxă de habitat la Medgidia

Consiliul Local Medgidia a aprobat, în ultima şedinţă, o serie de proiecte de hotărîre privind reorganizarea sistemului de salubrizare a oraşului. Primarul Dumitru Moinescu a afirmat că, la Medgidia, a luat fiinţă Direcţia de Salubritate, subordonată Primăriei, care va avea ca obiect de activitate măturatul străzilor, efectuarea dezinsecţiei oraşului, întreţinerea spaţiilor verzi şi colectarea deşeurilor menajere. Cu această ocazie, Consiliul Local a aprobat o taxă de habitat pentru menţinerea curăţeniei oraşului. “Am luat decizia de a percepe o taxă de habitat în locul celei pe care populaţia o plătea la pentru curăţenia oraşului. Înainte exista o relaţie contractuală între şi cetăţean, care era mai mereu nemulţumit de prestaţia societăţii Edilmed. Pentru a nu se mai întîmpla acest lucru, am hotărît să reorganizăm acest serviciu. Populaţia nu mai trebuie să-şi plătească taxa de colectare a gunoiului la , ci la Primărie. Vom deconta prestatorului de servicii pe curăţenie atîţi bani cîtă muncă face. Nu munceşte, nu primeşte bani. E simplu!“, a afirmat Moinescu. Pentru populaţia care locuieşte la bloc, taxa se ridică la 35,49 lei de persoană pe an, pentru cei care locuiesc la casă, taxa a fost stabilită la 41,64 lei/an, iar pentru agenţii economici, taxa este de 454,16 lei de persoană pe an, pentru punct de lucru. “Pînă în prezent, gradul de încasare din taxa pe gunoi a fost de 65 - 75% pe an. Din acest an sperăm să creştem acest procent pînă la 90%. Din calcule simple, putem da asigurări că populaţia va plăti mai muţin pentru igienizarea oraşului“, a mai spus Moinescu.