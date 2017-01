Taxă de înmatriculare pentru autoturismele aduse din import, după aderare

Imediat după Revoluţie, românii au făcut un obicei din a aduce în ţară maşini, indiferent dacă acestea erau în stare de funcţionare sau nu. Aşa se face că în cîţiva ani străzile din România s-au umplut cu maşini care fuseseră deja date la casare de către europeni. Pentru a împiedica repetarea situaţiei şi pentru respecta normele de mediu impuse de UE, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a propus un pachet legislativ care prevede introducerea unei noi taxe de înmatriculare, care urmează să intre în vigoare după 1 ianuarie 2007. MFP intenţionează să înlocuiască acciza la maşinile aduse de afară cu o taxă de înmatriculare. Paradoxal este că această nouă prevedere urmează să intre în vigoare odată cu aderarea României la UE, moment în care ţara noastră ar trebui să elimine aproape toate restricţiile cu privire la maşinile aduse din ţările UE (accizele şi condiţia ca maşina să nu fie mai veche de opt ani). Reamintim că în raportul întocmit de Comisia Europeană se arată că această prevedere contravine legislaţiei europene, fiind un neajuns major al legislaţiei fiscale din România. Cu toate acestea, intenţia MFP este salutată de către importatorii şi comercianţii de maşini noi, care pînă acum îşi vedeau afacerile în pericol odată cu aderarea României la UE. La rîndul său, ministrul Finanţelor, Sebastian Vlădescu, susţine că ţara noastră trebuie să aleagă între a lăsa piaţa complet deschisă şi să riscăm să avem soarta Poloniei (să pierdem industria de automobile) sau să asigurăm o coerenţă a politicilor (numărul autovehiculelor poluante şi periculoase să fie redus).

Dacă proiectul propus de MFP va intra în vigoare, după 1 ianuraie 2007, cei mai "oropsiţi" vor fi românii care vor dori să îşi cumpere un automobil Euro I, mai vechi de şase ani şi cu o capacitate cilindrică mai mare de 3.000 cmc. Aceştia vor fi obligaţi să plătească o taxă de înmatriculare de aprox. 7.000 de euro, cu mult mai mare decît valoarea maşinii. Pentru o maşină cu Euro II, cu o vechime similară, cumpărătorul ar putea achita o taxă suplimentară de 2.704 euro (1.600 cmc) şi 6.240 euro (peste 3.000 cmc). Nici măcar cei care vor opta pentru o maşină cu Euro III şi o vechime de sub un an nu vor scăpa de taxa de înmatriculare, aceasta fiind, în acest caz, de doar 612 euro pentru 1.600 cmc. Taxa de înmatriculare se calculează prin înmulţirea numărului de centimetri cubi ai motorului, cu taxa pe centimetru cub, care variază între 0,15 euro şi 1 euro şi cu coeficientul de ajustare, care pentru un autoturism nou, sub 3 luni, este de 45%. Coeficientul poate ajunge însă pînă la 135%, pe măsură ce maşina depăşeşte pragul de 5-6 ani.