„Taxă de paragină” în sudul litoralului

ÎNCASĂRI ESTIMATE LA 10 MILIOANE LEI. Decis să facă ordine în staţiunile din sudul litoralului, primarul Mangaliei, Claudiu Tusac, încearcă să-i forţeze pe agenţii economici care au preluat unităţi hoteliere pe care le-au lăsat în paragină să modernizeze obiectivele turistice astfel încât staţiunile să redevină ce au fost odată. „Ori îşi dărâmă construcţiile, ori investesc în unităţile turistice”, a spus Tusac, care, pentru a-şi atinge ţinta, a impus o „taxă de paragină”, instituită în decembrie 2010, printr-o hotărâre a Consiliului Local. Potrivit primarului, taxa constituie venit cu destinaţie specială la buget şi este fundamentată pe necesitatea creşterii gradului de atractivitate turistică a municipiului Mangalia, banii colectaţi urmând a fi folosiţi pentru promovarea turismului în sudul litoralului. Cuantumul taxei a fost stabilit la 40 de lei/zi, pentru spaţii mai mici de 100 de metri pătraţi, şi la 400 de lei/zi pentru spaţii mai mari de 100 metri pătraţi. Primarul a adăugat că taxa se calculează pentru toţi agenţii de pe litoral care deţin construcţii cu caracter comercial lăsate în paragină, în perioada sezonului estival, între 1 mai şi 30 septembrie. Şi cum taxa a intrat în vigoare, primarul Claudiu Tusac a făcut, ieri, o vizită în staţiunile din sudul litoralului pentru a prezenta clădirile aflate în paragină, care strică imaginea acestei zone. Cu această ocazie, Tusac a spus că 30 de societăţi care deţin mai multe imobile în sudul litoralului trebuie să achite, în acest sezon estival, taxa de paragină. Edilul susţine că, astfel, se vor încasa aprox. 10 milioane de lei numai în această vară. „Taxa va fi oprită în momentul în care agenţii îşi vor reface imobilele sau le vor dărâma. Oricum, la sfârşitul sezonului, le vom cere taxa de paragină. Dacă nu o plătesc, vom trece la executare silită. Este cel mai bun mod de a-i determina pe agenţii economici din staţiuni să investească în unităţile pe care le deţin”, a spus Tusac.

RUINE „TURISTICE”. Primarul a dat exemplu, la faţa locului, Complexul Amfiteatru Panoramic Belvedere din centrul staţiunii Olimp, aflat într-o avansată stare de degradare. “Hotelul Panoramic este, în prezent, o ruină. A fost cel mai frumos complex de pe litoralul Mării Negre. Era o plăcere sau o onoare pentru turişti să vină să bea aici o cafea sau un frappe”, a afirmat primarul Tusac, care a spus că societatea care deţine acest complex trebuie să achite la finele verii 183.600 de lei. El a explicat că s-a ajuns în această situaţie deoarece investitorul s-a blocat financiar şi nu mai poate duce la bun sfârşit investiţia de reabilitare a acestor unităţi hoteliere. Un alt exemplu de neglijenţă dat vizează campingul din Olimp, deţinut de Holiday Club Olimp, şi care, potrivit primarului, va fi „taxat cu peste 550.000 de lei”. De asemenea, printre clădirile în paragină se află şi trei care aparţin Poştei Române, dar care sunt abandonate de 4-5 ani. Pentru acestea trebuie achitată taxa de paragină în valoare de 183.000 de lei. Primarul Mangaliei a dat şi exemple de investitori care şi-au lăsat unităţile în paragină. „Cel mai mare agent economic din sudul litoralului, care nu şi-a onorat responsabilităţile, este THR Marea Neagră, o societate care are zeci de milioane de euro profit anual. În sudul litoralului are 108 unităţi, dintre care au renovat numai 4 în ultimii 20 de ani. A doua societate care nu şi-a onorat responsabilităţile este Jupiter SA, care are foarte multe unităţi lăsate în paragină. Şi alţi agenţi economici sunt în aceeaşi situaţie”, a explicat primarul Mangaliei. El a adăugat că, în ciuda acestei situaţii, sudul litoralului este pregătit să-şi primească turiştii. „Practic, unităţile în paragină nu reprezintă mai mult de 10 - 15% din total”, a mai spus Tusac.