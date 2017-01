Taxă de protecţie pentru elevii de liceu

Taxele de protecţie în mediul şcolar sînt o realitate tristă şi mai ales traumatizantă pentru cei care nu au posibilitatea de a le plăti şantajiştilor sumele solicitate. Un astfel de caz a ieşit la iveală la Medgidia, în urma reclamaţiilor depuse la poliţie de părinţii unor elevi jecmăniţi în mod regulat de doi tineri fără căpătîi din localitate. Poliţiştii au intrat pe fir şi, ieri dimineaţă, i-au prins în flagrant pe Marian Claudiu Samson, de 20 de ani, şi Lucian Şerban, de 19 ani, în timp ce luau o taxă de protecţie de 200 de lei de la un elev de liceu. Poliţiştii spun că elevul în vîrstă de 18 ani, victimă a şantajului, a fost acostat în faţa Grupului Şcolar „Dragomir Hurmuzescu” din Medgidia, unde, sub ameninţarea cu bătaia, i s-a cerut suma de 500 de lei. Ce nu au ştiut cei doi agresori a fost faptul că, în urmă cu trei zile, adolescentul şantajat a mers împreună cu părinţii la sediul Poliţiei Medgidia şi a depus o plîngere penală împotriva lor. Astfel s-a pus la cale flagrantul în urma căruia Lucian Şerban şi complicele său, Marian Claudiu Samson, au fost încătuşaţi de poliţişti în momentul în care au primit de la elev suma de 200 de lei, bani ce fuseseră marcaţi cu inscripţia „Şantaj”. În urma cercetărilor s-a stabilit că cei doi indivizi reţinuţi vineri au şantajat, lovit şi ameninţat în ultimele luni mai mulţi elevi ai Grupului Şcolar „Dragomir Hurmuzescu”. \"În luna ianuarie a acestui an, am înregistrat patru reclamaţii de la părinţi în legătură cu agresiunile la care copiii lor sînt supuşi de anumite găşti de cartier care acţionează în zona liceului respectiv. Vom extinde cercetările pentru a proba toate faptele comise de cei doi suspecţi reţinuţi, respectiv vătămare corporală, loviri şi alte violenţe şi ameninţare“, a spus şeful Poliţiei Medgidia, cms. Vasile Dăogaru. Directorul Grupului Şcolar „Dragomir Hurmuzescu”, profesor Nariţa Despina, a declarat: „Pînă acum, noi nu am primit nicio sesizare de la elevi sau de la părinţi în legătură cu aceste acte de violenţă. Paza liceului este asigurată în timpul zilei de profesorii şi de elevii de serviciu, dar nu avem cum să aflăm tot ce se întîmplă în jurul liceului, în afara incintei”. Procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Medgidia au formulat instanţei propunere de arestare preventivă pe numele lui Marian Claudiu Samson şi Lucian Şerban pentru comiterea infracţiunii de şantaj.