Taxa din HORECA, servită rece

Statul va câștiga anual 300 milioane lei din impozitul specific pentru baruri și restaurante, de 15 ori mai mult decât din impozitul pe profit, spun cei de la Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA). Doar 5% dintre restaurantele și barurile din România plătesc impozit pe profit, iar încasările statului din această taxă ajungeau, în 2013, la 20 milioane lei. După introducerea taxei specifice, însă, lucrurile se vor schimba - cel mai mic bar sau restaurant dintr-o comună va achita în jur de 1.000 lei pe an, sumă care nu poate afecta activitatea firmei respective. La polul opus, cel mai mare restaurant din București va plăti un impozit specific de 38.439 lei pe an (adică 3.202 lei pe lună). „Nu este corect ca doar 5% din jucători să declare că înregistrează profit la sfârșit de an, pentru că nu este real. Din estimările noastre, mai mult de jumătate dintre restaurantele și barurile din România sunt profitabile, adică de 10 ori mai mult decât ce se declară. Altfel, cum s-ar putea explica faptul că trecem zilnic, de mulți ani, pe lângă restaurante și baruri care funcționează de atâta vreme? Dacă ar fi avut pierderi an de an, s-ar fi închis demult“, spune președintele HORA, Dragoș Petrescu. Plenul Camerei Deputaților a adoptat, la 28 iunie, un proiect de lege prin care impozitul pe profit este înlocuit cu un impozit specific în industria turismului.