Taxa pe stâlp îşi face loc pe facturile noastre

09:07:13 / 04 Iunie 2014

Taxe peste taxe!

Bineinteles, tot omul de rand duce in spate orice majorare de taxe. Deja platim in factura de energie tot felul de taxe ca taxa de rezervare (ce este aceasta taxa de rezervare, de ce guvernul o tolereaza?), taxa radio TV pe care o mai platim inca o data si furnizorului de cablu, taxa de energie verde, etc, etc. Daca te uiti in factura, vezi ca platesti dublu decat ar trebui. Votati PSD si veti plati taxe peste taxe!