Taxa pentru Catedrala Mântuirii Neamului, inclusă în tariful pentru botez?!

Un preot dintr-o biserică din Capitală a obligat doi tineri ca, pe lângă taxa de botez, să facă şi o donaţie de 50 de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului. Doi tineri au avut parte de o surpriză când au mers să-şi boteze copilul la Biserica Sfântul Nicolae din Capitală. Potrivit digi24.ro, pentru slujbă, preotul le-a cerut să plătească 250 de lei, ulterior aflând că o parte din sumă era însă o donaţie obligatorie pentru Catedrala Mântuirii Neamului. „Când a fost să plătim a scos două chitanţiere... Şi prima sumă trecută pe chitanţă a fost 200 de lei unde era specificat taxa de botez. Noi am crezut că a greşit iniţial când a spus 250 de lei şi atunci am băgat cei 50 de lei înapoi în buzunar... Ok, am zis, dar de ce trebuie să plătim?! Pentru că aşa se face, şi cu asta... este obligatoriu, nu puteţi să spuneţi nu. Şi am plătit şi taxa de 50 de lei pentru Catedrala Mântuirii Neamului", povestesc părinţii. Părintele paroh recunoaşte că „donaţia obligatiorie" este o practică în parohia sa.

Un punct de vedere a transmis şi purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Bucureştiului.

"Astăzi sunt foarte ocupat cu probleme prioritare de birou. Aştept un mesaj oficial din partea postului de televiziune la care lucraţi cu date concrete despre subiectul respectiv. Departamentul administrativ al Arhiepiscopiei Bucureştilor va verifica în următoarele zile tema respectivă şi apoi vă vom oferi un răspuns oficial...", a spus Mihai Săsăujan, purtător de cuvânt al Arhiepiscopiei Bucureştilor