Taxa pentru trecerea peste podul de la Fetești ar putea fi eliminată

19:51:55 / 21 Martie 2017

O initiativa plina de logica

Sunt placut surprins de faptul ca exista un parlamentar care are logica in gandire. Plec saptmanal din Constanta sa imi castig existenta in alte judete, din cauza ciumei rosii si de foarte mult timp simt ca sunt discriminat fiind pus sa platesc aceasta taxa.