Taxă redusă pentru defavorizații din Ghindărești

Suntem obișnuiți ca taxele și impozitele locale să fie majorate în fiecare an. Rar se întâmplă ca autoritățile locale să mențină valoarea dărilor la același nivel timp de mai mulți ani. Și mai rar se întâmplă ca unele taxe să fie reduse pentru anumite categorii de persoane. De anul acesta, administrația comunei Ghindărești a ales să reducă la jumătate taxa anuală de salubrizare, pentru pensionari și cei care beneficiază de ajutor social. „Până în 2014, taxa anuală de salubritate a fost de 100 de lei pentru toate categoriile sociale. Din 2015, am ales să o reducem la 50 de lei anual pentru pensionari și cei care primesc venit minim garantat. În plus, celor care plătesc toată suma până în 31 martie li se acordă o reducere suplimentară de 10% din valoarea taxei anuale, după cum prevede legea”, a spus primarul comunei Ghindărești, Adrian Vartolomei. El a mai afirmat că de această reducere vor beneficia câteva zeci de persoane care primesc ajutor social și câteva sute de pensionari.